Cientos de coches quedan atrapados toda la noche en la carretera por el temporal de nieve a 80 kms de Madrid

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias trabajan “a destajo” esta noche en Castilla y León y en Madrid para liberar a los vehículos atrapados desde la tarde de ayer en varios tramos de la AP6 por la nevada, según ha indicado esta unidad del ejército en su cuenta de Twitter.

Cincuenta profesionales de la UME se encuentran trabajando entre los kilómetros 62 y 67 de la AP6, a la altura de Los Ángeles de San Rafael, en ambos sentidos, mientras que otros 113 colaboran en el rescate de vehículos en el kilómetro 95, en dirección Madrid. En total, más de 240 efectivos se encuentran en la zona. En estos momentos, AP6 sigue bloqueada entre los kilómetros 71 y 79 dirección La Coruña.

El área de trabajo en la que se solicita la asistencia de la UME se sitúa entre los kilómetros 42 y 100 de la AP-6, en donde una gran cantidad de automovilistas han permanecido atrapados en sus vehículos toda la noche y estaban bloqueados para circular.

Esta carretera de la red principal es la que está sufriendo los mayores inconvenientes ante las inclemencias meteorológicas y a lo largo de las últimas horas ha sufrido aperturas y cortes de circulación por tramos constantemente, siendo el señalado el más afectado a primera hora del domingo.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León solicitó el sábado la participación de la UME para afrontar los efectos del temporal de nieve en la provincia de Segovia, y en concreto en la autopista AP-6.

En concreto, pidió su participación para “el auxilio a personas en vehículos parados e inmovilizados”, así como “en apoyo a la concesionaria Iberpistas en las labores de despejado de la vía”.

Horas y horas atrapados por la nieve, sin comida, agua y escatimando el último combustible para no poner la calefacción. Las carreteras madrileñas están sufriendo graves problemas a causa del temporal de nieve. La DGT ha recomendado a los ciudadanos no circular por la Sierra de Madrid salvo extrema necesidad. También el 112 ha advertido a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que no utilicen el vehículo privado a lo largo de este domingo “si no es indispensable”.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha aumentado a nivel 1 de Alerta el Plan de Nevadas de la Red de Carreteras del Estado en la región, mientras que el Ejecutivo autonómico ha activado el nivel 1 de su plan de inclemencias invernales por la acumulación de nieve en sus carreteras, especialmente en la Sierra.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, está informando en su cuenta de Twitter del progreso en los trabajos de limpieza de las carreteras bloqueada por la nieve.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ávila ha habilitado el Polideportivo Municipal de San Antoniopara acoger a las personas que se han visto atrapadas por el temporal en diferentes carreteras próximas a la capital abulense. Según ha informado el consistorio, esta decisión ha sido adoptada tras la petición efectuada en este sentido por la Guardia Civil, contando también con la participación de los voluntarios de Protección Civil.

Vehículos atrapados por la nieve en la A-6

En la M-609 había retenciones entre los kilómetros 18 y 20 en ambos sentidos, a la altura de la localidad de Los Molinos. En esta zona está prohibida la circulación de camiones y articulados. Mientras que en la A-3, entre los kilómetros 15 y 17 en Rivas Vaciamadrid, también ha sido complicada la circulación hacia Madrid por la nevada, llegando a estar cerrado el carril izquierdo.

Además, desde las 19.30 horas era obligatorio el uso de cadenas para todos los conductores que circularan por todos los puertos de la región, excepto La Pardilla, Cardoso y Cruz Verde, que tienen máxima precaución, según ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias 112. El pronóstico meteorológico es que siga nevando durante el domingo.

El Plan de Nevadas 2017-2018 en la Red de Carreteras del Estado dispone de 169 máquinas quitanieves en la región y ha reservado 16.800 toneladas de sal y 1.446.000 litros de salmuera ante la previsión de nieve para este domingo. Asimismo, hay 84 puntos de control para el establecimiento de restricciones a la circulación y 32.054 plazas de estacionamiento obligatorio para camiones.

Por su parte, el Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad cuenta con 271 profesionales, 56 máquinas quitanieves, una turbofresadora, 16 retroexcavadoras y 91 vehículos de vigilancia. También incluye 5.300 toneladas de sal repartidas en 29 silos y 13 naves de almacenamiento, así como 10 plantas de fabricación de salmuera con capacidad para generar 135.000 litros de este compuesto para utilizar en las carreteras de titularidad autonómica.

El nivel naranja, activado hasta las 18 h. del domingo

Las previsiones apuntan a que se mantendrá el nivel naranja por nieve en la Sierra de Madrid hasta las 18.00 horas del domingo, con una acumulación superior a los 20 centímetros, y el nivel amarillo hasta las 15.00 horas del día. Fuera de la Sierra, en la cota de los 600 metros habrá acumulación de hasta dos centímetros, en la zona de los 700-800 metros cubrirá los 4 centímetros y por encima de los 800 metros, se situará entre los 5 y los 10 centímetros.

Un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado que, ante esta situación, no se haga uso del vehículo privado y, si fuera indispensable, se utilice las cadenas y que se lleve el depósito de gasolina lo más lleno posible, así como ropa en el coche.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa