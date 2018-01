Ariel Ciano: “El Presupuesto debe mejorar la calidad de vida de la gente”

“Lo dijimos en campaña y lo reafirmamos ahora en el recinto, somos una oposición responsable y constructiva, pero no por eso vamos a dejar de señalar aquellas decisiones del Ejecutivo que no sean claras ni dejar de dar nuestro aporte para que mejore la calidad de vida de los vecinos que nos eligieron a nosotros tanto como a ellos”, afirmó el concejal Ariel Ciano ante el Presupuesto Municipal 2018 y que aún no fue aprobado.

“Esta es la Ley de leyes, es decir, de todas, la ordenanza más importante porque es la que fija el destino y las inversiones que se realizarán a lo largo de un año, delineando la prioridad y las políticas públicas del Intendente y su gestión. Tanto el Presupuesto como la Complementaria, son una herramienta de gobierno, pero si no se tratan algunas cuestiones que son necesarias que se debatan para su mejoramiento, no podemos representar la voz de nuestros vecinos que nos eligieron para acompañar las buenas políticas, ponerle un freno al gasto desmedido y cuidar su bolsillo, más aún en estos momentos en donde vemos como aumenta todo menos los salarios”, agregó el edil.

El presidente del bloque 1País recordó que “junto a Mercedes Morro estamos a total disposición y abiertos al diálogo con el oficialismo y cualquier otra fuerza política con tal que se debata el presupuesto, porque si criticamos alguna cuestión siempre será porque proponemos algo que creemos aún mejor para la sociedad”. Mientras tanto, “a las puertas de una nueva temporada, lamentablemente seguimos entre las ciudades con mayor desempleo a lo que se suma el triste índice de altos niveles de excluidos, por eso hay ciertas áreas que deberían contar con una mejor distribución de las arcas municipales porque si lo medimos en función de la inflación, sectores como Desarrollo Social Producción o Seguridad, tendrán menos recursos económicos que el año pasado, teniendo.en cuenta por supuesto la inflación proyectada. Y así, jamas veremos terminados los polideportivos barriales, casi listos para su funcionamiento y como opción recreativa y educativa gratuita en diferentes zonas de la ciudad”, expresó Ciano.

El ex presidente del Concejo Deliberante en dos oportunidades, remarcó que “desde nuestra posición, resulta urgente que se trabaje para mejorar las inversiones en temas acuciantes y donde la necesidad es extrema, sabiendo que los recursos nunca son suficientes, y por eso al menos es clave que se trate el tema para poder destinarles una partida mayor a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Se le quitan exenciones a las empresas que se radiquen en el Parque Industrial, a la Cultura y la promoción teatral que aún tambalea en un mar de incertidumbre sobre la quita o no de beneficios fiscales. Y con una visión a futuro, pensando en las próximas generaciones que es la manera en la que también hay que gobernar, vemos con asombro que no se mencione ni una sola palabra del Plan Estratégico, que tan beneficioso resulta para la Mar del Plata que todos soñamos”.

A su vez, Ciano puntualizó que “sin ponernos técnicos, los números hablan por sí solos. De no realizarse ninguna modificación, el déficit estará más cerca de los 870 millones para el 2018 con un endeudamiento de 700 millones de pesos. Y sin embargo, el área de Seguridad sólo aumentará su presupuesto en 3% lo que implica pasar de 102 millones en 2017 a 105 en 2018. Por otro lado, Desarrollo Social sube un 31% y Producción y Salud, un 29%, es decir, sólo se ajusta por inflación cuyo porcentaje este año ha sido del 24% y se prevé un 15 para el 2018. De esta manera, los gastos sociales en términos reales pierden valor real y el vecino notará en la calle como se hará aún menos que el año pasado, algo que no podemos permitir que suceda”. Y concluyó enfatizando que “para colmo de males, el área que mas sube es la del Intendente, con un incremento del 51% destinado a mayor personal, y que en dinero se traduce de pasar de 22 millones en 2017 a 46 millones en 2018, un discurso a contramano del que se está haciendo desde la Provincia de Buenos Aires”.