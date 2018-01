Carreteras españolas colapsadas por la nieve y nadie se quiere responsabilizar

Más de 3.500 coches estuvieron bloqueados en el peaje de la AP-6 a 80 kms de Madrid, en el centro de la Península por la nieve durantemás de 20 horas y todos se exculpan. Ni la concesionaria de la autopista, Iberpistas, ni el Ministerio de Fomento, ni la Dirección General de Tráfico (DGT) reconocieron que cometieron un error y se acusaron entre sí. Es más, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, recriminó a los conductores haber desobedecido las advertencias del viernes, cuando se alertó en los paneles de información de fuertes nevadas en las carreteras. Observación negada por centenares de conductores entrevistados por medios de comunicación, indicando que los paneles no informaban de la gravedad de la situación. Y desde Iberpistas, concesionaria del peaje, se censuró a los conductores por no llevar cadenas.

Con el enfado de miles de conductores atrapados entre Segovia y Madrid ,la falta de información a los perjudicados y la ausencia de máquinas quitanieves , ni la asistencia de la Guardia Civil, durante la madrugada.

Los automovilistas atrapados, familias enteras, personas mayores y niños, solo en la mañana del domingo, recibieron agua y mantas por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) quedando absolutamente a merced de la solidaridad de los propios afectados y de vecinos de Villacastín que abrieron un polideportivo, para acoger a los pocos automóviles que pudieron salir del tremendo atasco.

El Ministerio de Fomento anunció que abrírá un expediente informativo a Iberpistas (del grupo Autopistas, filial de Abertis) para investigar las causas que convirtieron el peaje más cercano a Madrid en una ratonera.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha explicado que era la concesionaria de la AP-6 la responsable de la gestión y la que debería haber tomado las decisiones y disponer de los medios adecuados para su mantenimiento, según el contrato firmado con laAdministración.

El Ministerio aclaraba más tarde que el expediente informativo podría incluso acabar en un procedimiento de infracción. Iberpistas, que dispone de un centro de gestión propio, tampoco hizo autocrítica y explicó en un amplio comunicado que puso en marcha el Plan Operativo de Vialidad Invernal (POVI) en coordinación directa con el Ministerio de Fomento y la DGT.

Reproches y autoexculpaciones mutuas que no sirven para reparar el daño provocado en miles de familias. El dispositivo para hacer frente a la nevada movilizó a 170 personas por día y contó con 50 maquinas, 31 de ellas quitanieves, según Iberpistas, más otras ocho que envió Fomento.

Sin embargo este despliegue, no fue detectado por los automovilistas, que apenas vieron pasar una o dos máquinas quitanieves, y un par de patrulleros de la Guardia Civil, que no se detuvieron.

Muchos recursos que no llegaron a ver durante toda la madrugada las personas recluidas en sus coches por culpa de la nieve entre los kilómetros 60 y 80 de la AP-6, dirección Madrid.

Asimismo, la concesionaria presumió de que, desde el pasado viernes, arrojó en la calzada 1.200 toneladas de sal y 400.000 litros de salmuera para derretir la nieve y el hielo acumulado, añadió que el sábado, a mediodía, cerró ya el paso a los camiones.

Reiteró Iberpistas que la excepcional nevada del sábado por la noche coincidió con la operación retorno de Reyes, que acarreó un incremento de tráfico superior al habitual y que muchos de los vehículos que accedieron a la autopista no contaban con el equipamiento necesario, lo que provocó que varios de los automóviles se detuvieran en la calzada, imposibilitando el trabajo de las quitanieves y bloqueando la vía.

Sin embargo, no explicó el motivo por el que se siguió cobrando el peaje a los coches, no se cortó el peaje y no se advirtió a los vehículos de que se dirigían hacia un embudo sin salida. Según Iberpistas, ya a las 17.00 horas del sábado, se cortó por la nevada y la intensa circulación la AP-6 entre el kilómetro 60 y 80 en sentido Madrid, y 45 minutos más tarde, en sentido A Coruña entre el kilómetro 52 y 80.

El tráfico se fue abriendo de forma intermitente en función de la nieve, pero la AP-6 se volvió a cerrar a las 21.00 horas, ante la acumulación de vehículos entre los kilómetros 63 y 67 y los 76 y 70. A partir de las 23.00 horas, la fuerza de los copos hizo imposible la circulación y la autopista se clausuró. En cambio, muchos de los conductores señalaron que en los paneles no se indicaba el peligro de nieve y que tampoco se ofrecieron vías alternativas a medida que se acercaban al peaje.

Un auténtico caos, que nuevamente coloca a España a la cola de países europeos del norte, acostumbrados a este tipo de situaciones, como Francia, Austria, Suiza o Alemania, donde el tráfico es fluido en situaciones semejantes.

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que no dudó en pedir la dimisión de la ministra socialista Margarita Alvarez, ante una nevada similar, aún no se ha manifestado al respecto en esta oportunidad, recibiendo la crítica de los partidos de la oposición por su silencio.

Serrano director general de la DGT comparece ante las críticas por el colapso de la AP-6

Desde la noche del sábado, los medios de la concesionaria, junto a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y con posterioridad los efectivos de la Unión Militar de Emergencias (UME) llegados de Madrid y de León, trabajaron “incansablemente” para acceder a todos los ocupantes de los vehículos atrapados, según Iberpistas.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, relató que el sábado a las 23.00 horas se declaró en la AP-6 la fase de emergencia extrema, al conocer que había muchos coches bloqueados. “A las 23.00 se pidió ayuda a la UME y a las 00.00 del sábado Defensa autorizó su traslado desde Torrejón a Segovia, donde llegaron a las 02.00 de la madrugada. A lo largo de la noche se fueron abriendo diferentes albergues para atender a los aislados”, señaló la delegada.

Respecto a la falta de información recibida por los conductores, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, respondió diciendo que la DGT llevaba avisando desde el pasado viernes por la mañana, a través de paneles y en redes sociales, de los riesgos de circular con la nevada. “Pero hubo conductores que no se han enterado o han tomado decisiones inapropiadas”, señaló. Aunque matizó que “no era cuestión de buscar culpables”, Serrano señaló a los conductores y también apuntó que había sido una nevada “excepcional”, con un espesor de 40 centímetros que afectó a 20 kilómetros de autopista. “Se anunció con antelación y se recomendó con insistencia que no se circulara el sábado por tarde por las vías afectadas, pero desgraciadamente no fue así”, insistió Serrano, subrayando que su departamento había aprendido la lección después de los problemas que hubo el año pasado en Valencia y Albacete.

Asimismo, Fomento envió un recado a Iberpistas y les recordó que en las carreteras de gestión estatal los problemas de atascos en la nieve se fueron «resolviendo» sin llegar a la situación que se produjo en la AP-6. Sobre el expediente abierto por Fomento, la concesionaria dijo que era un procedimiento normal y que Iberpistas colaborará con el Ministerio, que es el propietario de la infraestructura.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa