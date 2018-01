Don Juan Carlos regresa a los actos de Estado asistiendo a la Pascua Militar

El Rey Juan Carlos regresó este sabado a los actos de Estado. El padre del actual Monarca ha sido invitado a participar en la Pascua Militar, escenario donde el 6 de enero de 2014 empezó su abdicación, tras mostrar enormes dificultades para leer el tradicional discurso en el que los Reyes de España dirigen a los mandos de las Fuerzas Armadas, reunidos en el salón del trono del Palacio Real.

Seis meses después de la Pascua Militar, Don Juan Carlos abdicaba el trono en su hijo, Felipe VI. En los más de tres años que han transcurrido, el padre del Rey se ha mantenido al margen de los actos institucionales, dedicado a su vida privada. Tanto por deseo propio como por la voluntad de laCasa Real que ahora dirige su hijo.

El discreto papel del Rey padre no produjo disfunciones aparentes, hasta que en junio del pasado año se celebró una sesión solemne en el Congreso para conmemorar los 40 años de las primeras elecciones de la democracia.

Don Juan Carlos no asistió y se quejó amargamente a través de sus allegados por no haber sido invitado a la celebración. Zarzuela hubo de hacer frente a las críticas de quienes consideraron un error apartar del aniversario al protagonista decisivo de la Transición. La Historia reserva los papeles fundamentales de la travesía de la dictadura a la democracia al ex presidente Adolfo Suárez, ya fallecido, y a Juan Carlos I, que ayer cumplió 80 años.

Precisamente este cumpleaños ha servido en bandeja al Rey la ocasión de resarcir a su padre, invitándole a estar a su lado en la Pascua Militar. Don Juan Carlos siempre mantuvo durante su reinado una gran complicidad con sus compañeros de armas. Su autoridad -moral y real- en las Fuerzas Armadas fue clave en la desactivación del 23-F con el que a la postre se ganó el respeto y la consideración de los partidos políticos y de la mayoría de los españoles.

Los errores cometidos en la etapa final de su reinado, expuestos repentinamente ante los ojos de una opinión pública que desconocía por completo la cara no visible del anterior Monarca, deterioraron su figura y su prestigio. En un momento decisivo, además, para la vida de los españoles, severamente castigados por la crisis económica.

Tres años después, el 80 cumpleaños de Don Juan Carlos ha supuesto su regreso a la vida institucional y también al álbum de fotos de la Familia Real. Ayer convocó una comida en su residencia del Palacio de la Zarzuela a la que invitó a unas 70 personas, las que forman su familia extensa, que incluye a hermanas, primos y sus descendientes.

El almuerzo tuvo tratamiento de acto privado, ya que los Reyes quieren mantener la discreción en estas celebraciones. La Casa Real difundió, sin embargo, una foto de la celebración en la que sólo posaba su familia directa. Don Juan Carlos y Doña Sofía -que también cumple en noviembre 80 años- aparecían rodeados de los Reyes, Felipe y Letizia, sus hijas, Leonor y Sofía; y la Infanta Elena y los suyos, Felipe Froilán y Victoria Federica.

Se había especulado con la posibilidad de que la Infanta Cristina -sin Iñaki Urdangarin– asistiera a la comida como celebración familiar que era, a pesar de haber sido apartada de la Casa Real por el escándalo de corrupción protagonizado por su marido, pero finalmente ni ella ni sus hijos figuraron en la foto.

“Mi reconocimiento a una figura clave de la Transición y la democracia española que ha situado a nuestro país en la senda de la prosperidad”, escribió en un tuit el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder deCiudadanos, Albert Rivera, felicitaron al Rey anterior por mensaje y telegrama.

El ex presidente Aznar, a través de un artículo en su página web, manifestó que el reinado de Don Juan Carlos “será recordado como uno de los más relevantes en la Historia de España” por haber “marcado el camino hacia la paz, la democracia y la libertad que pedían los españoles“.

El único dirigente de Unidos Podemos que se sumó a la celebración, a su manera, fue Alberto Garzón (IU), quien finalizó su carta a los Reyes Magos con el grito de “¡Salud y República!”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa