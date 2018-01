¡Vaya regalo de Reyes ¡ – Messi no seguiría en el Barcelona en caso de independencia

Leo Messi sólo seguiría vinculado al Barsa si pudiera competir en las ligas española, inglesa, alemana o francesa. El Barcelona asume que quedaría libre pero interpreta este acuerdo como un gesto de compromiso del delantero??

La situación política en Cataluña ha hecho reaccionar a Messi. El jugador argentino quiso tener claro qué ocurriría en el hipotético caso que Cataluña lograra la independencia, de modo que obligó al Barcelona a establecer las condiciones en las que dejaría el club si la secesión se llevase a efecto.

Así las cosas, Messi se ha comprometido por escrito en su nuevo contrato millonario de renovación a seguir en el Barcelona, pero sólo si esa eventual independencia le permitiese jugar en «una liga de primer nivel europeo», algo que la legislación vigente hace imposible en el caso de la española. De lo contrario, abandonaría automáticamente el club sin necesidad de pagar su cláusula (700 millones).

Hace pocos meses, se especulo con la posibilidad que el Barcelona, en caso de producirse la independencia de España, podría incorporarse a la Liga Francesa, pero tal opción, fue rechazada por el futbol galo.

El delantero del Barça ha introducido una cláusula en el acuerdo según la cual, acepta seguir jugando en el club azulgrana en caso de secesión, pero solamente si el Barça forma parte de una de las competiciones más importantes del continente. O lo que es lo mismo: de las ligas inglesa, alemana, francesa o española. Esta última opción es inviable con la actual Ley del Deporte.

El astro ha trasladado durante los últimos meses al club azulgrana a través de sus representantes su inquietud ante la situación política en Cataluña. Lo ha hecho en el marco de las negociaciones de su nuevo contrato de renovación, rubricado recientemente y que le une al Barcelona durante los próximos cuatro años, pero que tardo bastante en suscribir, llenando de zozobra a los culés.

Libre para marcharse

El Barsa le ha comunicado al jugador que en el caso de que se produjera la independencia catalana, quedaría automáticamente libre. El club entiende que esa circunstancia constituiría una alteración sustancial del contrato. Y, en consecuencia, la obligación de permanecer en el Barça desaparecería.

También se le ha aclarado que en la misma situación quedarían el resto de jugadores de la plantilla, por lo que se le ha precisado que en ningún caso estaría obligado a continuar en la entidad si ésta pasara a integrarse en una liga conformada exclusivamente por equipos catalanes, por ejemplo.

Se le ha detallado que en dicho supuesto rige un principio fundamental del Derecho, la cláusula rebus sic stantibus, que permite la revisión de los contratos cuando concurren circunstancias nuevas respecto a las que existían en el momento de la firma del acuerdo.

De esta forma, la ruptura del equilibrio del contrato lleva aparejada su caducidad. El gesto del delantero, que pese a todo ha querido vincularse al Barsa -incluso en una Cataluña independiente-, queda supeditado pues a continuar jugando en la élite europea.

Cuatro ligas

De esta forma se compromete a vestir la camiseta azulgrana si el Barça, en una república independiente, continúa en la Liga española o tiene la posibilidad de integrarse en la Bundesliga alemana, en la Premier inglesa o en la Ligue 1 gala.

Cualquier otra fórmula que no encajara en las posibilidades descriptas provocaría la inmediata salida de Messi sin necesidad de tener que abonar su cláusula de rescisión, esos estratosféricos 700 millones.

El jugador ha querido dejar de esta forma constancia de su grado de compromiso con el club después de que el Barça haya accedido a retenerle con uno de los contratos más importantes de la historia del fútbol.

El club pagará a Messi una prima de fichaje de 100 millones brutos a repartir durante las próximas temporadas. Esta cantidad sumada a la ficha le llevará a percibir 35 netos al año, un 70% más que Cristiano. Estos emolumentos no incluyen los derechos de imagen, que se reserva su explotación íntegra, ni los bonus. Sólo las cifras acordadas por su ex compañero Neymar con el Paris Saint Germain se aproximan a las pactadas por Messi con el Barça.

La Ley del Deporte dejaría fuera de la Liga al Barcelona

La Ley del Deporte excluiría automáticamente al Barcelona de la Liga española en caso de independencia, dejando sin efecto uno de los escenarios que baraja Messi para quedarse en el club. La normativa establece textualmente en su artículo 6 lo siguiente: «Para la participación de sus miembros en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional, las federaciones deportivas de ámbito autonómico deberán integrarse dentro de las federaciones deportivas españolas correspondientes».

En una supuesta república de Cataluña, la Federación catalana ya no representaría a una autonomía española y, por lo tanto, no estaría integrada en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El presidente de la Liga española, Javier Tebas, se ha pronunciado en este mismo sentido durante los últimos meses y ha aclarado que la ley contempla que «sólo un Estado no español puede jugar la Liga o competiciones oficiales españolas, y es Andorra».

Tebas ha recordado que para que se modificara la ley esta cuestión debe ser abordada en el Parlamento. La expulsión del campeonato liguero llevaría además aparejada la exclusión del Barça de las competiciones internacionales. Para volver a participar en ellas, Cataluña debería pedir a la UEFA la constitución de la liga catalana y acceder a través de este nuevo campeonato a torneos como la Champions o la Liga Europa.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa