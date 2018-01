“Chucho” Páez: “Como vecino del Bosque de Peralta Ramos, estamos aterrados”

“Como vecinos del Bosque de Peralta Ramos, estamos aterrados” dijo el titular de la Asociación Empleados Administración Maestranza de Casinos y referente Roberto “Chucho” Páez, en relación al beneficio concedido al represor Miguel Etchecolatz.

“Como vecino del Bosque, estamos aterrados. Creo que son muchos los vecinos que se sienten así”, aseguró el referente de Casineros a nivel local, en el marco del escrache realizado en el domicilio donde el represor Etchecolatz pasa sus días desde hace una semana.

Páez manifestó que “estamos obligados a convivir con uno de los represores más grandes que azotó nuestra patria y que indudablemente se jacta de eso”, dijo y ejemplificó: “la prueba es cuando anotó en un papel el nombre de Julio López y dos días después no supimos nada más de él”. El albañil platense Julio López brindó testimonio en el juicio contra Etchecolatz y desapareció en el año 2006.

“La justicia lo ha dejado en libertad a este genocida y como vecinos, militantes y trabajadores no podemos dejar pasar por alto esta situación”, relató Páez y agregó que la decisión del poder judicial “no es casual, sino que se trata de un clima de época”.

Vinculando la decisión de los jueces al poder Ejecutivo, dijo que “desde que este gobierno asumió ha dado muchas muestras de cuáles son sus intenciones con respecto a los genocidas y no dudamos de que no será ni el primero ni el último de los beneficiados con la prisión domiciliaria, que no es prisión”.

Finalmente, dijo que “las declaraciones de la diputada nacional Eisa Carrió, cuando dice que son ancianos, de alguna manera, perdona sus crímenes”. Mencionó que “la sociedad no se olvida” y afirmó que “para quienes torturaron, vejaron, violaron, que secuestraron bebés y se apoderaron de sus bienes, el único lugar donde tienen que estar es la cárcel”, concluyó.