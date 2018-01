Uocra en pie de guerra: “Hoy están despedidos y nadie se hace cargo de ellos”

En el marco del conflicto que mantienen los trabajadores ligados al predio de disposición final de residuos con el Municipio, la basura comienza a acumularse en las calles de la ciudad y hasta el momento no hubo ningún tipo de acercamiento a buscar una solución por parte del gobierno local. “Hasta ahora estamos igual o peor que antes, porque la incertidumbre de la gente es no saber si mañana tienen trabajo. Hoy están despedidos y nadie se hace cargo de ellos”, expresó Miguel Roldán, Secretario de Organizaciones de Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido, adelantó que desde el gobierno los llamaron solo el martes a última hora. “Nos dijeron que querían municipalizar el predio y que iban a tomar 25 de los 50 trabajadores”, señaló a la vez que apuntó que desde el Municipio desconocían que había 25 camioneros trabajando en el playón también.

“Tecsan tenía contrato hasta el 31 de diciembre, lo fueron renovando cada 6 meses. Hoy el predio está colapsado y en enero del año pasado el Ejecutivo mete el pliego para llamar a licitación del predio de disposición final de basura”, señaló a la vez que comentó que entró por la Comisión de Medioambiente, después iba a Obras y a Legislación.

Asimismo, indicó que “quedó en la Comisión de Legislación desde enero de 2017 y hasta hoy no se trató ese pliego de licitación. Dicen que los mismos concejales del partido pidieron que no se trate porque no había fondos para licitar esa obra. Lo terminaron retirando y se fue renovando a Tecsan hasta el 31 de diciembre”.

El nuevo pliego de licitación quedó sin avances en el Concejo y, sin una nueva prórroga, la firma se fue y mandó los correspondientes telegramas de despido a los 50 trabajadores, de UOCRA y camioneros.

Por otra parte, Roldán apuntó que “los trabajadores están en la puerta del predio esperando que alguien les diga cuál va a ser su continuidad de trabajo, porque hoy están despedidos” y añadió que “la municipalidad se comprometió a que si había alguna novedad de contratación de otra empresa u otra circunstancia que afecte a los trabajadores la iban a manifestar en el Ministerio de Trabajo”.

“A la fecha, no se presentó nadie del Municipio al Ministerio ni tampoco se comunicaron con nosotros. No tuvimos respuestas. Lo dijo en una reunión en una informal, de la cual nos retiramos porque nos manifestaron algo que no tenía sentido”, señaló Roldán y agregó que nadie propuso “formalmente” que iban a tomar a los trabajadores sino que “fue todo de palabra, en el marco de una reunión informal”.

Y agregó que le pidieron al Ejecutivo que, ante lo manifestado por Mourelle, se acerquen al predio y le hagan la propuesta a los trabajadores, pero “no fue nadie de la Municipalidad al lugar. Hasta ahora estamos igual o peor que antes, porque la incertidumbre de la gente es no saber si mañana tienen trabajo. Hoy están despedidos y nadie se hace cargo de ellos”.