Esquerra y la CUP elevan la presión sobre Puigdemont para conocer sus planes

Han pasado casi dos semanas desde las elecciones del 21-D y la impaciencia de los partidos independentistas en torno a Carles Puigdemont crece cada día un poco más. El president cesado todavía no ha explicado cuáles son sus planes inmediatos y ERC y la CUP, que son necesarios para la mayoría parlamentaria soberanista, exigen información sobre cómo pretende ser investido o cómo va a activar medidas propias de un Estado independiente.

Las formas entre los partidos soberanistas se mantienen, en público, en la cordialidad a la que obliga el control del Parlament. Sin embargo,los mensajes hacia Puigdemont son una constante, tal y como evidenció ayer el portavoz de ERC, Sergi Sabrià. El republicanocuestionó a Junts per Catalunya (JxCat) en Rac1 sobre « «cómo hacer efectiva su propuesta, que a día de hoy no es sencilla» para investir a Puigdemont.

Sabrià apenas mencionó el nombre de Junts per Catalunya durante la entrevista -se refirió a ellos como «la opción ganadora»- e insistió en que desconocen cómo se pasa de la teoría de investir a Puigdemont desde Bélgica a la práctica. «Debe ser la candidatura ganadora la que presente la propuesta y cómo se hace posible», sostuvo.

En paralelo a sus exigencias a Puigdemont, los republicanos también tratan de escenificar su voluntad de cooperación con JxCat para mantener la unidad del soberanismo. Tras defender tras el 21-D que Oriol Junqueras debería acceder a la presidencia de la Generalitat si sale de la prisión de Estremera (Madrid) y Puigdemont sigue en Bélgica, los republicanos han rebajado el tono.

Sabrià aseguró durante la misma entrevista que ERC trabaja «sólo con la opción de Puigdemont, que es la que nos proponen desde la candidatura [JuntsxCat], y no tiene sentido hablar de segundas opciones». En todo caso, puntualizó, los republicanos están dispuestos a asumir «responsabilidades» que eludió concretar.

Los contactos entre JxCat y ERC para formar el próximo Govern siguen por ahora bajo una estricta discreción. Nada se sabe sobre cómo aspira a ser investido Puigdemont -se ha barajado la toma de posesión del cargo a través de vía telemática– ni cómo se realizará el reparto de las carteras del ejecutivo. Sabrià se felicitó por la falta de transparencia en ese aspecto y lo contrastó con 2015, cuando las negociaciones fueron «televisadas y radiadas». Sí descartó que pueda producirse una repetición electoral aunque aún existan desacuerdos y exigieron que el próximo Govern intente garantizar «una etapa más estable y superar el limbo de tres años [de legislatura]. La suma de las dos anteriores no alcanzaron los cuatro años.

Ayer también se sumó a las presiones a Puigdemont para que dé pasos Endavant-OSAN, una de las corrientes internas de la CUP. Los anticapitalistas reclamaron que el líder de JxCat explique «con sinceridad» cómo pretende materializar la República antes de que se ponga sobre la mesa si la CUP debe entrar en el Govern. Cabe recordar que los anticapitalistas cuentan con cuatro diputados en el Parlament, seis menos que la anterior legislatura pero suficientes para volver a ser esenciales para sumar una mayoría parlamentaria independentista.

Endavant traspasó ayer toda la responsabilidad de que se forme un nuevo Govern a Puigdemont, quien creen que debe «explicar qué estrategias propone para dar la vuelta a la correlación de fuerzas que actualmente impiden materializar la República».

Las opciones que plantean desde la CUP, no obstante, son muy limitadas. La primera pasa por la denominada «vía unilateral para materializar la República» que ya llevó en octubre pasado a la aplicación del artículo 155 y la pérdida de la autonomía. La alternativa para los antisistema sería «gestionar la autonomía y mantener el enfrentamiento político con el Estado en vista a forzar un proceso de negociación». Mientras no se conozcan los pasos que quiere dar Puigdemont, Endavant recomienda a la CUP que no negocie nada.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa