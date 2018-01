Santiago Bonifatti: “El intendente debe pedir disculpas y llamarse a la reflexión”

El concejal y presidente de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, se refirió a la frase del Intendente Carlos Fernando Arroyo: “hay que mandar a alguna chica bonita a convencer a empresarios a que vengan a invertir a Mar del Plata”, expresada el 1 de Enero, durante la recepción de los primeros turistas de la temporada.

“Es un pensamiento retrógrado de una persona troglodita. Duele escucharlo en boca de cualquier hombre pero preocupa y mucho que sea en la de un Intendente, que es quien, con su gestión, decide las políticas públicas y el destino de la ciudad. Ofende la triste frase que termina de constituir su forma de pensar y eso es lo que no podemos pasar por alto. Vemos como él piensa a las mujeres, claramente como si fueran cosas. Debe pedir disculpas y llamarse a la reflexión”, manifestó Bonifatti.

“Los dichos no felices de Arroyo calan en dos problemáticas que no son menores en nuestra ciudad: por un lado la ausencia de políticas públicas que intervengan de modo eficiente en femicidios y problemáticas de género y por el otro la falta de empleo. Mar del Plata y Batan carecen de un desarrollo estratégico en los sectores productivos y comerciales que permitan divisar una mejora.”

Bonifatti enfatizó “No hay un plan estratégico, pasaron dos años de gestión y ya no podemos esperar más. Queremos saber cómo se piensan radicar inversiones en el Parque Industrial, cuál es el plan de contención para aquellas empresas que anunciaron su cierre y cómo se articulan las políticas públicas de producción y empleo con las instancias de formación que existen en nuestra ciudad”.

Y continuo diciendo frente a las recientes declaraciones misóginas de Arroyo: “Esta declaración del Intendente no es una frase aislada, sino que muestra a las claras lo que piensa. Preocupa la cosificación que hace de la mujer, no es la primera vez que esto sucede. Ocupar el cargo de mayor decisión en una comuna requiere no sólo capacidad, experiencia y lucidez, sino exige una mirada ética, moral y justa para con todos. La expresión utilizada condensa dos problemas: su (reiterada) misoginia y su ausencia total de seriedad para pensar el futuro económico de la ciudad”.

Cabe destacar que otras de las frases desafortunadas del Intendente Arroyo fueron: “La gobernadora Vidal es una burra”, “El Ni una Menos es una moda”, “Me tienen podrido con las marchitas”, entre otras.

Por último, Santiago Bonifatti dijo “estamos convencidos que el crecimiento productivo de nuestra ciudad es el camino para combatir el desempleo y la inseguridad. La Mar del Plata de 12 meses que siempre quisimos no es una utopía, es una realidad muy cercana y tenemos que trabajar en ese camino. En el Presupuesto Municipal que proponía el Intendente no se contemplaba esta inversión y por eso solicitamos se modificara garantizando esta obra. Una vez incorporada, acompañamos desde la banca esta idea que aporta financiación a nuestro cordón industrial que tan jerarquizado está. Ahora es momento que el Ejecutivo tome las riendas y conduzca el destino de nuestra ciudad hacia la producción, la industria y el empleo.”