Barrios de Pie se moviliza por el no pago de la construcción de viviendas sociales

Unas 200 personas de la organización barrial, Barrios de Pie, lleva adelante desde esta mañana una nueva jornada de protesta en las puertas del Municipio de General Pueyrredón en el marco de un reclamo al gobierno por el no pago de trabajos realizados en la construcción de viviendas sociales.

La concentración se realiza desde las 10 de la mañana de este miércoles en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y la Avenida Luro y continuará con un acampe durante todo el miércoles sin fecha de finalización.

En tal sentido, Rodrigo Hernández, coordinador de Barios de Pie, en dialogo con “el Retrato…” manifestó que se encuentran reclamando el pago de trabajos realizados “que es el 20% de las viviendas oficiales del barrio Santa Rosa del Mar” a la vez que comentó que “son unas 200 personas las que se encuentran manifestándose”.

“Hace 10 días que estamos esperando el cobro y hasta el día de hoy no ha llegado. Nos dicen que nos podrían pagar dentro de un mes”, señaló el referente de la organización barrial a la vez que detalló que el trabajo realizado consistió puntualmente en la construcción de viviendas sociales.

Y agregó que llevan realizando un 20% del total de las mismas. “Arrancamos hace 2 meses el trabajo y cada 20% que se hace de las mismas, hay un desembolso de plata. Este último porcentaje lo certificamos hace más de 10 días y fue visado incluso por el técnico del municipio, pero al día de hoy no llega el dinero”.

“Nos dicen que la plata va a llegar en un mes, cosa que nos para la obra y nos deja a gente en la calle sin trabajar durante el verano”, apuntó a la vez que subrayó que el complejo total de viviendas a realizar son 56 casas y se arrancaron al día de hoy 35 mientras que de su cooperativa están haciendo 20.

En referencia a los argumentos del Ejecutivo sobre el no pago a los trabajadores, indicó que “dicen que no tienen plata, pero a las únicas cooperativas que no pagaron fue a las nuestras. Hay un criterio desigual” y agregó que se reunieron con un funcionario municipal el cual les manifestó que “había hecho una oferta de pagarnos 25% de lo que nos deben, pero al día de hoy eso ni siquiera estaba porque nos movilizamos. Nos están aplicando un ajuste porque nos estamos manifestando”.

“Nos vamos a quedar reclamando hasta que nos atienda un funcionario”

Consultado por “el Retrato…” sobre cómo sigue el conflicto, aseguró que seguirán en las puertas del municipio esperando una respuesta. “Queremos que alguien con sentido común se ponga a gestionar y a pagarnos el trabajo que hicimos. Nos vamos a quedar reclamando hasta que nos atienda un funcionario”, declaró Hernández a “el Retrato…”

“No se puede no pagar un trabajo que ya hicimos. Los que están incumpliendo son ellos”, subrayó el referente de Barrios de Pie y comentó que más de 50 trabajadores son los que están construyendo estas viviendas sociales y a los cuales el Municipio les debe el dinero por los trabajos realizados.

El conflicto en Santa Rosa Del Mar se extendió durante todo el 2017, luego de que el intendente firmara un convenio en el marco del Programa Federal Sociocomunitario para la construcción de 56 viviendas, ejecutadas por cooperativas. Sin embargo, el Municipio demoró casi medio año en acondicionar los terrenos para comenzar a construir y ahora, dos meses después del acuerdo, vuelven las rispideces entre las organizaciones y el gobierno por la falta de pago a los trabajadores.