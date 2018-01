La Guardia Civil debatió en noviembre detener a ‘El Chicle’ porque no había “dudas” que mató a Diana Quer

José Enrique Abuín, El Chicle, era desde noviembre de 2016 el principal sospechoso de la desaparición y muerte deDiana Quer y desde noviembre de 2017, los investigadores ya no tenían “ninguna duda” de que había sido él.

Desde finales de 2016 tenían sospechas fundadas, pero fue en el pasado mes de noviembre cuando pudieron confirmar las sospechas y tenían “absolutamente seguro que El Chicle era el autor“. En ese momento, se plantearon detenerle, pero optaron por no hacerlo para poder terminar los complejos informes que tenían entre manos y, una vez realizados, entregarlos al juez para que reabriese la causa, archivada desde el 19 de abril y que acaba de ser reabierta.

Era clave también poder desmontar la coartada que aportaba. Cuando en noviembre de 2016 lo tuvieron como sospechoso le citaron a declarar en calidad de testigo y tanto su esposa como los cuñados que vivían con él le dieron una coartada al asegurar que aquella noche la pareja había salido a robar gasolina y no había estado en A Pobra do Caramiñal, donde desapareció Diana Quer.

A pesar de que no lo detuvieron, sí le mantuvieron en observación y periódicamente le realizaban algún seguimiento. Eran conscientes de que existía la posibilidad de que pudiese volver a delinquir, como efectivamente hizo, de modo que incluso hicieron que alguno de esos seguimientos fuese evidente, para que supiese que andaban tras él y no actuase.

Tanto análisis y la falta de acción pudieron ser la causa de otro secuestro, como el de la joven que fue interpelada por “el Chicle” y que gracias a la intervención de unos jóvenes, pudo salvarse cuando ya el presunto asesino de Diana, la había metido en el maletero de su coche.

Además, ese temor a la reincidencia era pequeño porque, por sus investigaciones, no había actuado entre 2005 -cuando presuntamente violó a su cuñada- y 2016 -cuando desapareció Diana Quer-, de modo que en un breve periodo de tiempo como el que había pasado no pensaron que repitiese.

Los investigadores meditaron mucho esa decisión, pero también se decantaron por esperar porque no había aparecido el cuerpo de la joven de Pozuelo y, para ellos, “encontrar el cuerpo casi es igual de importante que descubrir al autor”, para poder “reparar a la familia”.

Estos detalles de la investigación del caso Diana Quer los facilitaron este martes el coronel de la Unidad Central Operativa(UCO), Manuel Sánchez Corbí, y el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Francisco Javier Jambrina Rodríguez, en la primera comparecencia pública oficial realizada sobre este tema.

Comparecieron acompañados por el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, y una amplia representación de los agentes de la UCO y la Policía Judicial que participaron en las indagaciones.

El coronel de la UCO facilitó la cronología de una investigación en la que hubo dos claves, el análisis de la actividad telefónica del móvil de Diana y de El Chicle y las indagaciones sobre los vehículos que el día de la desaparición, el 22 de agosto de 2016, podían haber hecho el mismo recorrido que el móvil de Diana. Se confirmó que había sido el Alfa Romeode la esposa del sospechoso.

El intento de rapto en Boiro

Las investigaciones llevaban dos meses encauzadas y los agentes ya estaban a finales de diciembre culminando los informes policiales para poder pedir la reapertura del caso -que el juzgado de Ribeira ha reabierto esta tarde- cuando el día de Navidad el sospechoso volvió a actuar. Tras recibir la denuncia de una joven de Boiro a la que presuntamente intentó robar el coche y luego intentó meter en el maletero -llegó a meterle todo el cuerpo excepto una pierna porque ·”el Chicle”, solo podía utilizar una mano debido a una lesión en el hombro-, y tener la confirmación de que el coche usado era el Alfa Romeo, agentes de la UCO y de la Policía Judicial de A Coruña activaron todos los resortes.

La reincidencia de Boiro no fue la que precipitó el caso, pues su intención era seguir trabajando con sigilo para agilizar los informes, reabrir el caso y poder investigarlo ya con todas las garantías judiciales que permitiesen atar las pruebas que ya manejaban contra él, siempre con la vista puesta en la importancia de hacer las cosas bien para poder recuperar el cadáver. Sin embargo, se precipitó por una filtración a un medio de comunicación gallego que ya se está investigando a nivel interno y que publicó la Guardia Civil estaba tras el rastro del sospechoso.

Esa misma mañana, la del 29 de diciembre, tras la filtración, detuvieron al Chicle y a su esposa. Este segundo arresto fue clave porque, según explicaron, “sabíamos que el punto débil de la historia era la gente que le había dado cobertura, esposa y cuñado“. Tenían la seguridad de que ” si se quedaba sin cobertura, podía hacer agua porque se quedaba muy cojo”.

Acertaron en su suposición, pues, una vez que su mujer supo del incidente de Boiro, ya no siguió cubriéndolo y reconoció que aquella noche no estaba con él -también sus cuñados, a los que interrogaron como testigos-. El Chicle, sabiéndose sin coartada, realizó dos declaraciones diferentes el pasado sábado ante la Guardia Civil y en ambas ya reconoció su participación en el caso Diana Quer.

Agentes de la Guardia Civil trasladan a Abuín tras declarar, el domingo, ante la juez|

Las dos versiones del sospechoso

La primera de las declaraciones, a las 13.45 horas del sábado, contradijo la de noviembre como testigo y habló de que había matado a Diana por accidente en un atropello y que, al ver que ya estaba muerta, la metió en el maletero y la dejó en un descampado en la zona del polígono de Rianxo. En esa misma declaración, más tarde, indicó que la había arrojado al mar en el puerto de Taragoña, donde un mariscador encontró el teléfono de la chica en octubre de 2016 entre los lodos.

Los investigadores no aportaron detalles específicos de esa declaración, pero sí que ellos sabían que era “imposible”que el cadáver estuviese en Taragoña, un punto sin corrientes en el que el cuerpo habría emergido o lo habrían encontrado en los rastreos realizados. Pese a todo, el sábado por la tarde mandaron de nuevo una unidad canina a la zona, volviendo a descartar la presencia del cuerpo.

A las 23.30 horas del sábado, El Chicle pidió volver a declarar en presencia de su abogado y a la una de la madrugada amplió su testimonio previo diciendo dónde estaba el cadáver, pero sin facilitar detalles de cómo la había matado. A la una y media de la mañana los agentes salieron hacia la nave de Rianxo en la que apareció el cuerpo, a las 3.40 estaban allí.

El cuerpo estaba en un depósito de agua potable de forma cilíndrica y 10 metros de profundidad, una especie de pozo, que en su día se utilizó en la fabricación de gaseosas. Estaba cubierto por una losa de hormigón de entre ocho y 10 centímetros de grosor y, para levantarlo, fue necesario que los bomberos atasen una cuerda y tirasen con un camión.

Ya abierto el depósito, se metió una cámara y, a ocho metros, apareció el cuerpo. Ya con la ayuda del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se extrajo el cuerpo, que estaba saponizado. Tenía atadas en la cintura y los hombros unas cuerdas y, en cada una, dos ladrillos de hormigón que actuaban de contrapesos.

Junto al cuerpo también aparecieron el bolso de Diana Quer y una brida plástica en la que ahora deberán centrarse los investigadores tras conocer el resultado de la autopsia. Los forenses deberán determinar si la utilizó para estrangularla o para atarle las manos.

Esa brida es importante porque los responsables de la investigación negaron que El Chicle reconociese en su interrogatorio haber estrangulado a Diana, como tampoco reconoció haberla violado o intentado hacerlo, pero otras fuentes consultadas aseguraron que sí lo asumió durante el registro de su vivienda realizado en la mañana del domingo, tras aparecer el cadáver.

Allí, en un testimonio no recogido en el atestado oficial, indicó que asaltó a Diana, la metió en el maletero y, como no paraba de patalear y resistirse, la ató. Luego, en un lugar que no ha concretado, intentó violarla, pero no lo hizo. Según ese reconocimiento, la habría estrangulado con una brida.

Los móviles y vehículos

La investigación todavía no ha concluido. De momento, los agentes están apurando los informes que deben presentaron al juez y que incluyen el análisis de más de dos millones de datos de teléfonos, pues el móvil de Diana ha sido determinante en toda la investigación. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado que este martes se ha dictado el auto de reapertura del caso.

La pasada noche, el laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil ya terminó su trabajo y ha podido concluir, por los datos del ADN, que el cadáver localizado es sin ningún género de dudas, el de Diana.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa