Arroyo y las autoridades del EMTur recibieron a los primeros turistas del 2018

Comenzó un nuevo año y, como es tradicional, Mar del Plata agasajó a los primeros turistas. Durante el mediodía de este lunes en las instalaciones del Yacht Club de Playa Grande, el Intendente Municipal Carlos Fernando Arroyo encabezó el acto de reconocimiento y entrega de obsequios a quienes en esta oportunidad arribaron a Mar del Plata en auto por la Ruta Provincial 2 y por la Ruta Nacional 226; en tren por la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata; y en avión por el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla.

En esta oportunidad, los agasajados resultaron ser Marcelo Ramón Cáceres (Berazategui), quien con su familia arribó a la ciudad por la Ruta Provincial 2; Rubén Darío Troiano (9 de Julio), que llegó junto a su esposa e hija desde la Ruta Nacional 226; Susana Mabel Magallán (oriunda de Belgrano), quien adquirió vía web el primer boleto de tren hacia Mar del Plata; y Ana Clara Miranda (CABA), quien con su sobrino fueron los primeros en pisar la pista del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla al arribar el vuelo AR 2604 (el primero de Aerolíneas Argentinas en el 2018).

Todos ellos recibieron tradicionales productos de Mar del Plata, entradas para el teatro e invitaciones especiales para disfrutar de la mejor gastronomía y de las diferentes atracciones que la ciudad tiene para ofrecer. “Hemos vuelto a las grandes temporadas de Mar del Plata”, señaló el intendente Arroyo. “En primer lugar, por la gran cantidad de turistas a los que hemos reconocido por su llegada a través de todas las vías de acceso, eso es una novedad que hemos incorporado. En segundo lugar, el día acompaña muy bien, como pronosticando una temporada exitosa”, agregó.

En relación a lo que necesita Mar del Plata para tener una temporada óptima, el jefe comunal afirmó: “Se necesita que haya seguridad, que la gente pueda estar en paz y que no haya violencia. Y que estemos a la altura de lo que el turismo necesita, como calidad de servicios, precios, comodidades, etc. En eso ha trabajado muchísimo el EMTur, gestionando con la Gobernación. Se hizo todo lo que se pudo hacer. Y estamos haciendo que Mar del Plata vuelva a las grandes temporadas”, afirmó.

Los primeros turistas del 2018 fueron recibidos, además del jefe comunal, por la Presidente del Ente Municipal de Turismo (EMTur),Gabriela Magnoler; el Vicepresidente del EMTur, Jorge Zanier; la 45ª Reina Nacional del Mar, Giuliana Chiappa; la Primera Princesa,Abril Magalí Montiel; la Segunda Princesa, Melisa Skinder; autoridades e invitados especiales.

“HEMOS SUMADO CONECTIVIDAD”

Por su parte, Magnoler afirmó: “Hemos comenzado esta temporada tan ansiada y estamos recibiendo a los primeros turistas.Estamos sumando conectividad. Este año incorporamos el reconocimiento al primer turista que arribe en tren. Desde ahí es un muy buen comienzo para este año.”

“Al mismo tiempo, tenemos una ciudad que tiene un muy buen nivel de arribo de turistas. Vamos a tener los números oficiales el martes a la mañana, pero se notó una muy buena afluencia. Ya estaos viviendo esta gran temporada”, concluyó.

Las asociaciones y empresas marplatenses que agasajaron a los primeros turistas del año fueron las siguientes: AEHG; Bristol Condominio Apart Hotel; Abbey Road; Alzúa Producciones; Amuleto; Antares; Aquasol; Backside; Balcarce; Balneario Puerto Cardiel; Bruna’s; By Deep; Cabrales; C.A.F.A. Mar; CEBRA; Cheverry; Cinemacenter; Cocina Mamá; Colomba Bikinis; Conservas Puglisi; Cosas Lindas; Crucero Anamora; Farmacia Bauzá; Frida; Gardenia; Guatán Caramelos; Havanna; Heladería Augustus; Hotel Spa República; Liberati; Lobo Gris; María Liberati Accesorios; Montecatini; Moulin Rouge; Muebles Manzo; Naif; Newport; Océano exclusivo; Omisio Sweaters; Pecesito; Pepiko; Petón Producciones; Pinturerías del Centro; Portofem; Queens; Quiero Stand Up!; Raffaeli Giardino; Rayito de Sol; Selva Negra; Silvina Caminos; Sweaters Miriam; Tecni-óptica; Torreón del Monje; Tortulán; Tout; Try Me; UCIP; Universidad Atlántida; Westerville; Yago y Yalow Patagonia.