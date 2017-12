Mar del Plata no la hace feliz a Vidal: Se enfrentó cara a cara con Guardavidas

Mar del Plata no la hace feliz a María Eugenia Vidal. En sus dos años de mandatos sufrió el tercer “incidente” en una de las visitas a esta ciudad. El primero fue en el barrio Belisario Roldan donde junto al Presidente de la Nación, Mauricio Macri fueron literalmente corridos a piedrazos. Luego vendría el susto ante una persona (aparentemente con problemas psiquiátricos) que llegó hasta ella en el arribo del tren a la Ferroautomora, y ahora cuando varios manifestantes del sector de Guardavidas se tiraron literalmente sobre la camioneta tratando que escuche el reclamo por la reincorporación de 8 compañeros dejados sin trabajo en el inicio del verano.

Todo sucedió cuando se retiraba de la zona de la Costa y Constitución donde había dejado inauguradas las Playas Pública en el marco de la campaña “Mar del Plata te hace Feliz”.

En esta ocasión Vidal bajó del vehículo y enfrentó a los manifestantes cara a cara rodeada de policías y en medio de un clima de tensión y empujones entre los efectivos y los trabajadores.

Visiblemente molesta le dijo “Yo recibo a todo el mundo. A ustedes les parece que esta es la manera en que nos tenemos que tratar, acá, con el tránsito cortado. ¿A ustedes les parece que la violencia es la manera? Esta es la peor manera de vincularnos. La manifestación y la protesta es un derecho, esta no es la manera” exclamó ante los manifestantes.

“¿Se tienen que tirar arriba de mi camioneta cuando estoy saliendo? Si vos trabajás con todos ellos, esta es tu responsabilidad, como es la mía garantizar que no pase nada.” le recriminó a Nestor Nardone, titular de Sindicato que los agrupa. “ Esta no es la manera, me piden una reunión y el equipo los va a escuchar, pero ahora les pido que me dejen pasar“, para darse media vuelta y alejarse del lugar

El secretario general de la Gobernación, Fabián Perechodnik, que también del tenso momento señaló. “Me reuní con el secretario general del sindicato como habíamos acordado y tomamos el reclamo, que tiene que ver con la órbita municipal” tirando la “pelota al campo de juego” de Arroyo, quien al momento del conflicto se había retirado del lugar