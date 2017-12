La Multisectorial de la Mujer protestó en las puertas de la Municipalidad

Movilizadas por un nuevo reclamo, distintas organizaciones de mujeres protestaron en las puertas de la municipalidad en contra del presupuesto asignado al área de la mujer. Laura Hochberg, integrante de la Multisectorial de la Mujer, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que el porcentaje es “absolutamente vergonzoso e irrisorio”

“Lo puntual que estamos reclamando es la denuncia pública en relación al presupuesto que resolvió el Ejecutivo Municipal en el área de la mujer, lo cual nos parece absolutamente vergonzoso e irrisorio”, sostuvo la referente de la Multisectorial.

En tal sentido, indicó que “en el año 2 017 estaba destinado el 0,32% del presupuesto al área de la mujer y este año bajó a 0,28%, lo cual da el número de 0,06 centavo de peso por mujer” y remarcó que “han bajado prácticamente todo”, dijo Hochberg (FOTO)

“En relación al área de la mujer, tal como lo venimos denunciando hace tiempo, no hay políticas públicas ni intereses por resolver la problemática de la mujer que va creciendo en el Partido de General Pueyrredón de una manera notoria”, señaló.

Además, completó que hoy “en 2016 hablábamos de 900 denuncias mensuales de violencia de género y en 2017 se registraron más de mil. En los 6 juzgados de familia hubo 24 mil denuncias este año, unas 4 mil por juzgado y todas por violencia hacia la mujer, tal como lo informó la Jueza Obligado”.

“Somos la segunda ciudad de mayor cantidad de abusos sexuales”

En relación a la cantidad de femicidios que se registraron este año en la ciudad, expresó que los números crecieron en comparación con 2016. “El año anterior hubo 5 femicidios y en 2017 se registraron 8”, destacó a la vez que apuntó: “Somos la segunda ciudad, después de La Matanza, de mayor cantidad de abusos sexuales. Es una situación que merece abordarla”.

Consultada por “el Retrato…” sobre cómo se revierte esta situación, respondió que “se necesita mayor presupuesto, cambio de leyes y políticas de prevención, las cuales hoy están ausentes en Mar del Plata. No existen ni en los centros de salud ni escuelas”.

“Hemos tenidos reuniones en el observatorio, donde pedimos tener encuentros con la Secretaria del Consejo Escolar de General Pueyrredón y con el Doctor Blanco, pero nunca tuvimos respuestas. Es un cúmulo de cuestiones”, aseguró.

“Buscan esconder bajo la alfombra la situación que se vive en Mar del Plata”

En ese contexto, Hochberg afirmó que “buscan esconder bajo la alfombra la situación que se vive en Mar del Plata, porque al no haber interés no hay políticas públicas no hay presupuesto y no hay políticas de prevención. Esto crece cada vez más y efectivamente se esconde bajo la alfombra”.

En referencia a los planes de lucha que tienen, manifestó que hoy entregaron a los 24 concejales una nota de repudio frente a esta situación del presupuesto. “Seguiremos en la pelea, va a venir el juicio oral y público por los asesinos de Lucía Pérez, ahí vamos a estar”, declaró.

“No vamos a bajar los brazos y aunque hagan oídos sordos a nuestros reclamos, vamos a seguir en pie”, concluyó la referente de la Multisectorial de la Mujer en conversación con “el Retrato…”