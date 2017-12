La Justicia Federal dicta la libertad por falta de mérito a acusado por trata de personas

Acusado del delito de trata de personas y luego de pasar un mes de detenido, la Cámara de Apelaciones decidió otorgar la libertad por falta de mérito a Felix Franco Romano revocando así el procesamiento dictado oportunamente por el Juez Federal Santiago Inchausti (FOTO).

En tal sentido, el abogado defensor de Felix Romano, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que tomó conocimiento de la causa por intermedio de la familia. “Romano estaba privado de su libertad por decisión de Santiago Inchausti y por pedido de la fiscal interviniente Mazzaferri”, indicó.

“Lo detienen en momento que realizan un allanamiento en un campo de su propiedad, el cual estaba arrendado en ese momento a una persona de origen boliviano, Gregorio Sotelo, el cuál está como co-imputado en la causa y se encuentra actualmente procesado con prisión preventiva en el penal de Marcos Paz”, explicó el abogado.

Asimismo, destacó que por su consejo Romano no declara. “Él era un simple locador. La fiscal deniega la excarcelación y luego el juez se la concede pero con una fianza de 500 mil pesos, cosa que no podía acceder. Se dicta el procesamiento con la prisión preventiva y nosotros apelamos esto”, señaló.

“Me parecía injusta la situación que estaba atravesando Romano, el cual no tenía conocimiento lo que sucedía en su campo, porque lo tenía arrendado. No tenía absolutamente nada que ver con los hechos que se estaban investigando”, apuntó.

Y agregó que “la Cámara entiende el recurso presentado y le termina otorgando la libertad por falta de mérito, revocando el pronunciamiento dictado por Inchausti. Es decir que Romano sigue vinculado a la causa, pero el fiscal deberá agregar más elementos de prueba para comprometer su responsabilidad”.

Además, detalló que se dictaron una serie de medidas cautelares sobre el patrimonio de Romano. “Se lo inhibió, se lo embargó por 460 mil pesos, se le secuestró un auto de su propiedad y se le prohibió acercarse a su propiedad. Estas medidas con la resolución de la Cámara han quedado sin efecto”, señaló.

Seguidamente, se refirió a que se encuentran luchando “para que el juzgado entregue las cosas secuestradas y proceda a levantar todas las medidas de coerción dictadas, pero ellos dijeron que no han tomado conocimiento de la resolución formal de la cámara porque aún no ha vuelto el legajo de la Cámara. El Juzgado ya sabe de lo que resolvió la Cámara, porque sino no me hubieran notificado electrónicamente”.

“Hice un presentación ante el Juzgado, porque es una denegatoria de Justicia. Si el fiscal entiende que Romano tiene participación en el delito que se le imputa a Sotelo deberá acompañar las pruebas pertinentes”, declaró Oronó a la vez que anunció que pidió sobreseimiento cuando se pidió el procesamiento.

En relación al origen de los hechos, comentó que “Romano fue detenido porque justo el día del allanamiento se encontraba en el campo. Vive mitad del año en Mexico y la otra mitad acá. No tiene un conocimiento directo de lo que sucedía en el campo”.

“Romano tiene muchos problemas y está muy deteriorado en su salud. Estuvo 30 días detenido en condiciones bastante complicadas”, afirmó a la vez que aclaró que las víctimas eran dos familias, las cuales “siguen viviendo en el campo, realizando sus actividades. Tengo entendido que están en muy buenas condiciones personales, de salud y educación; al contrario de lo sostenido por la fiscal”.