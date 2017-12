José Rigane presidió la inauguración de la Delegación Luz y Fuerza en Pinamar

En el marco de una gran concurrencia de afiliados, delegaciones zonales, representantes de Mar del Plata , autoridades del consejo de Calp y medios de prensa, se dio inicio a la ceremonia de corte de cinta para inaugurar oficialmente la casa que “será un lugar para el encuentro y el compromiso del trabajo en conjunto”.

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional, se recibieron y agradecieron obsequios que hicieran llegar los invitados y a continuación Eduardo Mendoza, en su carácter de anfitrión, dio la bienvenida a los presentes pronunciando unas palabras alusivas.

En la ocasión destacó que “esta casa es la casa de las conquistas de los compañeros que ya no están, de aquellos que se jubilaron, de quienes siguen activos en la pelea diaria y de los que vendrán a formar parte de la familia de Luz y Fuerza.

Cerró el acto oficial el Secretario General de Luz y y Fuerza de Mar del Plata José Rigane, quien manifestó su emoción y felicidad al ver cumplido este sueño, afirmando ante

los presentes que “en tiempos en que el sindicalismo en general es criticado y en algunos casos se ve envuelto en actos de corrupción, esta es una demostración de que cuando se trabaja con honestidad y responsabilidad el aporte de los trabajadores vuelve en beneficios para los trabajadores. Que su representación gremial vive en la lucha y producto de esa lucha es que hoy podemos inaugurar esta nueva Sede sindical”.

Los instó “a mantener la alegría a pesar de las adversidades de la coyuntura política actual. A defender los derechos de los trabajadores del sector y a no confundir los

derechos adquiridos con privilegios. Se dirigió a los compañeros afiliados dejando aclarado que la pelea por conseguir esos derechos ha dejado a muchos compañeros en el camino y, en honor a su esfuerzo y a nuestra dignidad, no debemos permitir que sean vulnerados ni cuestionados.

Manifestó que “más allá de las dificultades que se nos están presentando, debemos lograr que este lugar sea un espacio de celebraciones, que esté abierto a la comunidad y pueda ser compartido con felicidad. Esa es la manera en que el Sindicato se siente vivo”, para cerrar y en un estado de emoción genuina, afirmó “que nadie podrá quitarnos la alegría”.

Luego de un acalorado aplauso, se proyectó un video con las imágenes de la construcción del edificio desde sus comienzos.En el acto se hizo mención a Liliana San Millán quien en vida fuera un pilar de la motivación para este logro. Estuvieron presentes su madre y sus hijos, quienes plantaron un árbol en su memoria, para finalmente entonarse la

marcha del Sindicato de Luz y Fuerza previo a disfrutar del lunch y el brindis ofrecido.