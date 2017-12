Esta es la casa donde habitará el asesino en el Bosque de Peralta Ramos

El barrio está molesto. Temen, y con realismo, que la tranquilidad en la que eligieron vivir se termina. Hoy la tranquilidad que habían elegido saben que no durará mientras la repudiable presencia de un genocida, a quien rechazan de plano en el barrio.

Saben que mucho no pueden hacer, más allá de expresar su bronca. termine por estas horas. Son vecinos del Bosque de Peralta Ramos, más precisamente de Boulevard nuevo Bosque entre Los Tobas y Guaraníes. Allí en un chalet de los 70, habrá de habitar el asesino Miguel Etchecolaz de un momento a otro.

La vivienda, cuyo cerco perimetral está cubierto por una frondosa vegetación. Dos portones , que en algún momento tuvieron rejas a la vista, hoy están “tapiados” por chapones , pintados de verde, que impiden observar para el interior de la casa.

Habitantes de la zona indicaron que hace aproximadamente un mes, un grupo de obreros trabajó en su reacondicionamiento, algo que no les llamó la atención ya que es común que eso suceda previo al verano.

El Partido Justicialista y su repudio a la presencia del asesino

Desde el Partido Justicialista de General Pueyrredón rechazaron enérgicamente la medida del Tribunal Oral Federal N° 6 “que le otorgo el beneficio de arresto domiciliario al genocida Miguel Etchecolatz, condenado a prisión perpetua por delitos de Lesa Humanidad”.

A través de un comunicado de prensa expresan que “La lucha que viene llevando el pueblo argentino através de los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia no puede verse opacada por actos de esta naturaleza que no hacen otra cosa que responder a un clima de época que tiene por objeto bridar impunidad a los genocidas asesinos que asolaron nuestra patria durante la ultima dictadura cívico-militar”

Mas adelante remarcan que “No queremos a Miguel Etchecolatz fuera de la cárcel y menos aun que vuelva a residir en nuestra querida ciudad que vivió el terror desplegado por la policía bonaerense que este siniestro personaje comandaba como lugarteniente de Ramón Camps.

Finalmente reafirman su “repudio mas absoluto a la figura de Etchecolatz y a la medida adoptada por el TOF N° 6, alzamos mas que nunca nuestra voz para decir: Memoria, Verdad y Justicia, cárcel para los asesinos genocidas.