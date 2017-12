Arroyo echó a Ricardo de Rosa y mudó Desarrollo Productivo a Plaza del Agua

El intendente Carlos Arroyo comenzó a mover el tablero y ya partió hacia una mejor vida el hasta horas atrás el secretario de Desarrollo Productivo local, Ricardo de Rosa, quien fue cesado en su cargo por el propio intendente municipal Carlos Arroyo . Paralelamente a eso ordenó la mudanza de las oficinas de esa Secretaría (FOTO) a la Plaza del Agua, donde funcionaba la Dirección de Derechos Humanos, que va a ir a parar debajo de la tribuna descubierta del Estadio Mundialista.

A poco de su abrupta eyección del cargo, de Rosa afirmó que respetaba la decisión del Intendente “pero me hubiese gustado que Arroyo me atienda y no que mandara a otra persona a decírmelo”, para acotar que “me desvincularon de la gestión y la bronca más grande es que no sé por qué”.

“El señor intendente no quiso hablar conmigo, no sé si es porque soy canoso o porque tengo 72 años, no tengo la menor idea de por qué me desvincularon. Toty Flores estuvo tres meses en la secretaría y llegó a diputados; yo, con 20 meses, como mínimo tengo que llegar a presidente“, resaltó en Radio Brisas Segunda Edición.

Sobre sus funciones, calificó como logros “el trabajo en el Parque industrial, la relación con el Consorcio Portuario Regional, el Polo Tecnológico y la baja de la desocupación”.

“No estoy notificado pero es un hecho que el intendente me desvinculó, no le interesó que siga estando. Respeto su decisión pero me hubiese gustado que Arroyo me atienda y no que mandara a otra persona a decírmelo“, concluyó.