Repudio del Concejo y organismos de DDHH ante la llegada de Etchecolaz

Los diferentes bloques políticos, organismos de derechos humanos y otras agrupaciones se reunieron en el Concejo Deliberante para repudiar conjuntamente la decisión de la Justicia que decidió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, quién cumplirá esta medida en un domicilio de Mar del Plata.

“Después de conocerse la decisión de la Justicia, se convocó a una conferencia de prensa, la cual coincidió con la noticia de la aparición de la nieta recuperada número 127. Ayer fue un día sin matices. Pasamos de la alegría al llanto. Recuperamos a la nieta Nº 127 y nos enteramos de esta decisión de la Justicia”, manifestó Ledda Barreiro, titular de Abuelas Mar del Plata.

La conferencia estuvo encabezada por el presidente del Cuerpo, Guillermo Sáenz Saralegui. Además, participaron la diputada nacional Fernanda Raverta (FpV), las Madres de Plaza de Mayo Ángela Barili de Tasca y Emilce Flores, además de Ledda Barreiro y asistieron los concejales Mario Rodríguez, Natalia Vezzi, Cristina Coria y Vilma Baragiola (UCR), Marcelo Fernández, Santiago Bonifatti y Claudia Rodríguez (AM); Marcos Gutiérrez, Virginia Sívori, Verónica Lagos, Balut Olivar Tarifa Arenas y Daniel Rodríguez (Unidad Ciudadana); Mercedes Morro y Ariel Ciano (1País), además de militantes y familiares.

En este marco, Ledda apuntó: “Etchecolatz va a vivir a tres cuadras de su mano derecha, Juan Miguel Wolk. Saben el destino de varias mujeres embarazadas, entre ellas mi hija, y de nietos, algunos que ya recuperamos su identidad, pero también de aquellos que aún no lo hicieron, entre ellos el mío”.

Por su parte, Saralegui expresó: “Estamos acá convocados por una decisión que involucra a uno de los peores personajes de la última dictadura argentina. Coincidimos en el repudio hacia lo que hizo y representa. Estamos afortunadamente en un contexto de paz. Queremos que se haga justicia”.

Carlos Arroyo se excusó de opinar por no conocer el expediente

Por último, el intendente Carlos Arroyo evitó pronunciarse al respecto al asegurar “no tener acceso a los expedientes judiciales” y afirmó ante la prensa: “No puedo opinar sobre temas que resuelva la Justicia porque soy parte del Poder Ejecutivo”.

“Acá tenemos una república y hay un Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es un tema que tiene que resolver la justicia. No tengo acceso a los expedientes, desconozco los pormenores del proceso y de la situación procesal de esa persona, por lo tanto no puedo abrir un juicio y una opinión al respecto”, argumentó Arroyo

A su vez, sostuvo: “No tengo ni idea de la motivación porque se toma la medida. Si uno analiza todo el espectro de las cosas que ocurren podría opinar de un montón de cosas. ¿Por qué un investigado por una posible tentativa de homicidio está en libertad?. Uno no está en el expediente y no puede opinar. Los abogados tenemos un principio `lo que no está en el expediente no está en el mundo´. Yo me manejo con expedientes no con opiniones”.