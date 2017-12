“Mar del Plata necesita un gran DT y Abad tiene la impronta de poder hacerlo”

En su visita a “el Retrato…” , el referente del PRO, Emiliano Giri, cuando le preguntamos si en el 2019 se imaginaba un intendente un intendente de Cambiemos y de qué sector (UCR, PRO o Agrupación Atlántica), Giri dijo que “falta mucho todavía para esa elección”, pero no dejó de poner en la grilla “ al propio Carlos (Arroyo), quien ya ha manifestado sus ganas de seguir para completar la tarea iniciada”, como asimismo al actual diputado provincial Maximiliano Abad (FOTO) “ es una persona que le tocó ser Jefe de Campaña de la V Sección y la mantuvo ordenada a pesar de las dificultades , porque a pesar de estar todos bajo la bandera de Cambiemos, siempre existen sanas intenciones de ser mas. El supo conducirla”

No dudó en afirmar que “ Abad es una de las personas que rescato de la política marplatense y que hoy tiene un gran desafío por delante que es presidir el Bloque de Cambiemos en la legislatura bonaerense, y si él aspira a ser Intendente de Mar del Plata va a tener que sacrificar muchas horas porque no podrá desatender ese rol tan importante, pero por otro lado no puede dejar de seguir caminando Mar del Plata. Hoy me da la impresión que es el perfil de lo que la ciudad quiere” enfatizando por último que “General Pueyrredón necesita conseguir un gran DT que tenga la capacidad de armar un gran equipo de trabajo, y Maximiliano tiene esa impronta de poder hacerlo”

¿Cómo ve hoy, a dos años de gestión, Mar del Plata?

-La veo más ordenada. Veo que el año 2018 es un año de oportunidades y desafíos donde la política tiene que acompañar al Ejecutivo. En este proceso de ordenar las cuentas públicas. El desafío también es instalar en el colectivo de la gente que no es posible seguir viviendo a cuenta. No podemos gastar más recursos de lo que generamos y creo que haya una buena intencionalidad en el mediano plazo. Por supuesto que eso va a generar muchas tensiones porque todos tenemos que ceder un poco. En ese esquema de ceder seguramente existan fricciones.

El intendente quiere bajar la excencion de ganancias a los teatros y la gobernadora dijo que no es tan así. No se pudo haber charlado antes y evitar esas “diferencias”?

-Las excencion de los municipios son facultad de los intendentes y los concejales. Me cuesta creer que quieran instalar planteos distintos entre la gobernadora y la gente de Cambiemos. Veo una gobernadora que hace un esfuerzo tremendo para poner en orden las cuentas de la Provincia que han sido un desastre por la gestión anterior. Ella está intentando ordenar las cuentas públicas y entiendo que se sigue esa línea.

¿No pasó mucho tiempo para seguir echando las culpas al gobierno pasado?

– Lo que dejaron no se resuelve en dos años. Es un problema estructural de déficit que tiene el municipio y ha generado todo esto. Incrementando el personal de manera irresponsable con una visión política y de meter a los amigos dejando una planta con casi cinco mil empleados más. Y la falta de debate acerca del rol que debe cumplir el municipio. Gustavo Pulti era una persona que en función de lo que publicaban salía a dar respuesta y no tenía la capacidad de decir si ese reclamo le correspondía o era de Nación o Provincia. Hay que definir qué rol cumple casa estamento en una ciudad. Desde el municipio habíamos hecho una previsión de deuda de 70 millones de pesos y estamos ahora con una deuda de más de 1000 millones de pesos, con un déficit operativo de 2 millones de pesos diarios ¿Qué significa esto? Que cada día que se abre la puerta de la Municipalidad ya están gastada esa cifra”

Negó que signifique que la Comuna sea inviable, expresando su optimismo que “va ser viable en función de las decisiones que hay que tomar, que seguramente no serán simpáticas, como puede pasar con la cuestión de las exenciones impositivas a los teatros, que los salarios no se disparen como lo habían hecho, o el caso de los guardavidas de cuánto puede pagar la Municipalidad, o el de los alquileres monstruosos que se pagaban, por citar solo algunos”

También puso en esos gastos que hay que bajar sí o sí “el costo que paga el Municipio por el vertedero por parte de una empresa privada, y que creo, perfectamente lo puede Obras Sanitarias con capacidad técnica y financiera. Esto nos permitiría ahorrarnos dos terceras partes de lo que le está costando hoy a la Municipalidad ese contrato, que nos lleva a pensar en un lobby político de la gestión del ex intendente Gustavo Pulti”

No tuvo duda en remarcar que “esto tiene que cambiar porque la realidad es que no se puede seguir así. No hay otra alternativa. Hoy los recursos que envía la Provincia y la Nación están destinados a la obra pública: calles reparadas, plazas nuevas, salas de salud… Tenemos que ser realistas y darnos cuenta que tenemos un problema financiero y también de una ciudad que ha crecido de manera desordenada y que reclama permanentemente obra pública”

Hoy tienen que pagar todos, en su justa medida

“En este sentido podemos ver que hay sectores sociales que no pagan absolutamente nada y si continuamos creciendo de esta manera, con una base sustentable de un segmento que paga impuestos y que tiene toda la carga tributaria, en tanto por otro lado tenemos otros lugares que no la tienen pero que reclaman asfalto, cloacas, seguridad, mas luz…” acotando que “para todo eso hay una sola billetera que es la que sale el dinero. Hoy tienen que pagar todos, en su justa medida, para hacer que este Municipio vuelva a ser viable”

Recordó que hubo una etapa en que sí lo fue “como durante la gestión de Don Angel Roig” rescatando la figura de José Cano, “que podría decir que era un cabrón honesto y que en el año 2001, en plena hiperinflación , dejó las cuentas municipales con 17.000.000 de australes que luego utilizaría (Mario) Russak para comprar un parque automotor de 30 motos para Tránsito”.

En ese orden elogió además “la gestión de Daniel Katz, que cuando terminó su mandato, solo dejó un déficit de un millón de pesos… Pulti cuando se fue nos adosó más de ¡1.000.000! de pesos un déficit operativo de otros 400 millones”

Elogios a funcionarios de la actual gestión

Al referirse a determinadas áreas de la actual gestión, elogió la tarea de Patricia Leniz, en Desarrollo Social, “quien está trabajando con seriedad y honestidad el área. El Doctor (Guillermo) Blanco está haciendo un gran trabajo en el área de Salud, porque sabe lo que quiere….En materia de Seguridad estamos muchísimo mejor que dos años atrás. Las estadísticas lo marcan : el año 2014 hubo 74 homicidios y en el 2017 hay 33…algo bien se ha hecho. Falta llegar a cero , pero salimos de aquel camino que nos llevaba a convertirnos en Rosario…”

En lo relacionado a Turismo expresó su beneplácito por el trabajo al frente de Emtur de Gabriela Magnoler “una persona con gran capacidad, pero además está rodeada de un equipo de empleados muy profesionales, que entienden que la camiseta que se tienen que poner es la de Mar del Plata, no la del intendente de turno”

Sobre Alejandro Vicente (Secretario de Gobierno) dijo “está cumpliendo un muy buen papel, con profesionalidad y equilibro” y sobre la llegada de (Hermán) Mourelle señaló “su incorporación también le da una impronta nueva a la gestión. Es una persona que no tiene compromiso nadie y es alguien que no ha llegado condicionado . Entiende la situación en la que está la Municipalidad que hay que revertirla. Para eso tiene que patear hormigueros y él está dispuesto a eso y que alguna hormiga lo pique, y a comerse alguna “operación” como se está “comiendo” de algunos sectores. El alguien bien intencionado y que quiere ordenan la Municipalidad, algo en lo que Carlos (Arroyo) ha puesto todo su empeño”