Guillermo Castello: “Por el Pacto Fiscal, el municipio recibirá 110 millones extra”

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Consenso Fiscal, que permitirá entre otras cuestiones, el ingreso de 21.000 millones de pesos a la provincia en 2018 y otros 44.000 millones de pesos en 2019, por la mejora en la distribución de la coparticipación federal y la baja del Fondo del Conurbano. La iniciativa obtuvo media sanción y giró al Senado.

Quien no pudo ocultar su satisfacción fue el legislador de Cambiemos, Guillermo Castello que votó favorablemente la iniciativa e informó que “en virtud del acuerdo rubricado por la gobernadora, ingresarán el año próximo 110 millones de pesos extra al municipio por via de la coparticipación provincial. Sería deseable que estos nuevos fondos no vayan a sufragar gastos corrientes, sino que sean íntegramente utilizados para paliar el déficit de infraestructura que presenta General Pueyrredón”, manifestó el diputado marplatense.