Ayuntamiento de Granada organiza una fiesta que incluye una ‘subasta” para bailar con mujeres

Una subasta de mujeres en la que el vencedor de la puja obtiene como premio el baile con su ‘elegida’ es el punto central de la Fiesta de los Santos Inocentes, que organiza el Ayuntamiento de Lecrín, Granada, gobernado por el PSOE, este sábado 30 de diciembre. La convocatoria de la fiesta, presentada como la “recuperación” de “una tradición de más de cien años“, ha desatado una tormenta política, donde el calificativo “vergonzoso” suena con igual intensidad desde la derecha hasta la izquierda provincial, toda vez que la celebración cuenta con el respaldo de la Diputación, también gobernada por los socialistas.

La polémica ha alcanzado su grado máximo y la Diputación, que patrocinaba el evento, se ha visto obligada a rectificar y pedir la suspensión de la fiesta por considerar que atenta contra la dignidad de las mujeres, según expresa la diputada provincial de Igualdad y Juventud, Irene Justo.

De Lecrín, a 40 kilómetros de Granada, municipio de algo más de dos mil habitantes que da nombre al valle del que es el principal núcleo poblacional, su alcalde, Salvador Ramírez (PSOE), presentaba el pasado martes la fiesta junto al diputado de Turismo, Enrique Medina, que no se recató en felicitar al regidor “por la labor que está haciendo para larecuperación de las fiestas y tradiciones de los pueblos que componen el municipio”, mientras animaba a los granadinos a visitar el pueblo “y disfrutar de esta singular celebración“.

La celebración, según acababa de explicar el alcalde en rueda de prensa, consiste en “por poner un ejemplo, alguien dice que da 10 euros por bailar con la mujer del alcalde y, entonces el alcalde que está un poco ‘mosqueao’ dice ‘¿mi mujer cómo va a bailar con este? Quince euros’. El otro puja y vamos pujando, pujando…” No es el único elemento de una fiesta que se celebra tradicionalmente el sábado más cercano al 28 de diciembre, la festividad de los Inocentes, pero como el propio Ramírez dijo en la rueda de prensa, “lo que más se quiere recuperar es los bailes de pedir, de pujar…”

Y las reacciones no se han hecho esperar. Carmen Capilla, por IU, calificaba de “vergonzoso que en pleno siglo XXI el diputado de Turismo financie una fiesta en la que se puja por bailar con una mujer”. Una partida de los presupuestos anuales del Patronato de Turismo, dependiente de la Diputación, se destina a la financiación de la Fiesta de los Santos Inocentes del Valle de Lecrín, según IU. Capilla, diputada provincial de IU, considera “denigrante para la mujer” un hecho de tales características, hasta el punto de que “al principio creíamos que esto era una inocentada por el 28 de diciembre, pero no es así, la Diputación ha financiado esta vergonzosa fiesta. Por mucho que sea una tradición centenaria no podemos consentir que se sigan celebrando festejos en los que se ‘vende’ a las mujeres como si fuesen ganado“.

Izquierda Unida anuncia que pedirá el cese del diputado de Turismo y exige al presidente de la Diputación, José Entrena, “que rectifique rápidamente y no permita que estos actos sucedan en el siglo XXI. Está muy bien recuperar las tradiciones, pero hay que aplicarles el filtro del tiempo” y no celebrar las que “representan lo más machista y casposo de nuestros antecesores”.

Hernández, diputada del PP señala: “Me quedo sin palabras, es un terrible ataque contra la mujer y un retroceso no ya de años sino de siglos”, por lo que exige “la dimisión inmediata” del alcalde de Lecrín por proponer la puja, y también la del diputado José Enrique Medina “porque, lejos de oponerse o llamarle al orden, le dejó hacer y de esa forma hizo suya esa medida como promotora del turismo en la provincia”. Para Inmaculada Hernández, resulta“imprescindible” que el presidente de la Diputación, José Entrena, a su vez secretario provincial del PSOE, “dé explicaciones de manera inmediata” y exija la dimisión de su responsable de Turismo. “Si calla, estará autorizando una propuesta despreciable que consiste en tratar a las mujeres como si fuéramos mercancía”.

También la concejal de Vamos Granada-Podemos Marta Gutiérrez ha pedido la suspensión de la fiesta “por indignante y anacrónica”, lamentando que desde la Diputación “se fomente algo así. Ninguna política de igualdad podrá dar frutos cuando desde una celebración se ampara y normaliza la reducción de la mujer a un objeto sin voluntad”.

En este escenario, la diputada de Igualdad ha salido a la palestra para precisar que “defendemos las tradiciones de nuestros pueblos pero en ningún caso podemos apoyar aquellas que suponen una exaltación del más rancio machismo, como la rifa de bailes”. Irene Justo ha calificado de “radicalmente falso” que la Diputación colabore económicamente con la fiesta de los Inocentes de Lecrín.

Se ha “malinterpretado”

Tras la polémica desatada, el alcalde de Lecrín, Salvador Ramírez, ha lamentado que se haya “malinterpretado” la tradición de la puja que se pretende recuperar en este municipio con motivo de la fiesta de los Santos Inocentes y ha garantizado que en ella “no sólo no se subastan mujeres“ con las que bailar, sino que puede participar cualquier persona que quiera gastar una inocentada a un conocido pujando para someterle a un reto.

Ramírez ha reconocido que quizá fue “erróneo” poner como ejemplo de la puja el que un hombre ofreciera dinero para bailar con la esposa del alcalde y éste, para evitarlo, subiera la aportación.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa