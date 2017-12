Unión de Rugby MdP: Enrique Rodríguez Llames será presidente dos años más

El pasado viernes se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Unión de Rugby de Mar del Plata, en donde se aprobó la única lista presentada y Enrique Rodríguez Llames fue reelecto para estar dos años más en el cargo.

La Asamblea Ordinaria comenzó, como todas, con la designación de dos asambleistas para la firma del acta y luego la contadora de la Unión, Susana Onreyta, hizo un desarrollo de acuerdo a los números del ejercicio, el cual se aprobó por mayoría.

A continuación, el Club San Ignacio presentó una lista de los cargos que se tenían que renovar del Consejo Directivo y la misma fue aprobada con 93 votos positivos contra 12 negativos.

La lista del Consejo Directivo quedó conformada en el periodo 2017-19 de la siguiente manera:

Presidente: Enrique Rodríguez Llames

Vicepresidente: Guillermo Amengual.

Secretario: Carlos Petrillo

Prosecretario: Martín Sanllorenti

Tesorero: Marcelo Sarobe

Protesorero: Juan María Usandizaga.

Vocal Titular 1ro: Marcelo Martínez Peralta

Vocal Titular 2do: Gustavo Montañez Díaz

Vocal Titular 3ro: Pedro Farise

Vocal Titular 4to: José Luís Martínez

Vocal Suplente 1ro: Raul Toma

Vocal Suplente 2do: Ruben Bonavita

Por otra parte fueron fijados los valores de los fichajes 2018 en $500 para Menores y $950 para Mayores.

Por último, fueron elegidos los integrantes de la Subcomisión de Disciplina, que quedó conformada de la siguiente manera:

Miembros Titulares:

Gasparri, Macrelli, Galera, R. Togni

Miembros Suplentes:

Gorro, Pinto.

Culminada la Asamblea Ordinara, comenzó la Asamblea Extraordinaria, en el cual se tocaron dos puntos. Uno fue el de cambiar el cierre del ejercicio, que habitualmente era en octubre y se pasó a fin de agosto de cada año.

El otro fue la modificación del mandato, pasando de dos años para los cargos a cuatro años, debido a la falta de tiempo entre el comienzo del periodo de Presidencia y desarrollo de un tiempo para proyectos. Esta modificación será a partir de 2019. Ambos puntos fueron aprobados por mayoría.

Luego de la Asamblea, Rodríguez Llames comentó que “Fueron dos años de mucho trabajo, de grandes cambios, de buenos frutos, por el trabajo de todos y el apoyo de los clubes, como dice su nombre, esta es la Unión de los clubes, todos son miembros, de ellos necesitamos para seguir creciendo, esto es una consecuencia de las enseñanzas de nuestros mayores y la idea de este Consejo es dejar las enseñanzas a los que vengan”.

En cuanto a un balance de esta gestión, el presidente comentó que “Es muy positivo, me doy cuenta por la resonancia a nivel nacional, le dimos un gran impulso a lo que es Selección, a entrenadores, pensamos seguir de esta manera para volcar en los clubes la experiencia que se adquiere en el Centro de Rugby”.

Sobre las razones para continuar otros dos años al frente de la Unión, el ex jugador de Universitario opinó que “Uno se entusiasma con los proyectos y más cuando se ve apoyado por los clubes y compañeros del Consejo, no es fácil dedicarle tanto tiempo a esta tarea, el Rugby es una pasión, cuando no podés jugar más tenes que entrar a la cancha desde otros lugares, esta fue una prueba más para seguir y brindarle algo más a este deporte que nos dio tanto”.



Enrique añadió que “En el primer año ordenamos económicamente a la Unión, en la tesorería hay un equipo técnico muy estricto, eso nos hizo acomodar las cosas, cuando llegamos tuvimos un gran apoyo de la UAR, el primer año fue muy duro, luego le dedicamos al juego y el fruto se dio rápidamente, estamos muy bien con el Seleccionado Mayor, estamos óptimos con los M18 y necesitamos de acomodarnos en la competencia, es muy difícil, hay muchos clubes, de distintos lugares, es difícil conformar a todos”.

Sobre la decisión de la Asamblea Extraordinaria de ampliar la cantidad de años de cada Consejo, Rodríguez Llames aclaró que “Según mi experiencia me dice que los Consejos no pueden ser de tan corto tiempo, no se puede ejercer los planes que uno tiene, necesitamos tiempo para capacitar a los consejeros para poder seguir, pretendemos que salgan del mismo grupo que va creciendo, para tener más experiencia y puedan suplantar a los que ya nos vamos”.