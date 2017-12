Un clásico español que dejó polémicas a pesar de la goleada del Barcelona al Madrid

Como no podía ser de otra forma, el Real Madrid-Barcelona dejó su ración de polémica. Fue un partido tranquilo en los primeros instantes, con pocas ocasiones claras y mucha posesión de unos y otros en campo propio. Sin embargo, cerca de la media hora de juego, llegó la primera jugada complicada para el colegiado.

En un córner lanzado por el Barcelona la pelota iba a quedar muerta dentro del área tras un intento de remate de Piqué. El zaguero catalán controló la pelota dentro del área y Carvajal, muy activo todo el partido, le intentó rebañar el esférico metiendo la pierna por la espalda de su rival. Piqué cayó al suelo y el colegiado hizo gestos de que ahí no había pasado nada y el juego debía seguir. En la repetición se aprecia como Carvajal apenas llega a rozar la pelota e impacta con la pierna de su compañero de selección. El árbitro pensó que no era suficiente fuerza y no señaló la pena máxima.

Nada más empezar el segundo tiempo, hubo una posible agresión de Sergio Ramos a Luis Suárez. El urugayo controlaba la pelota y Ramos, al intentar quitárselo del medio, le golpea en la cara. Le costó la amarilla pero bien pudo haber sido roja directa.

A la hora de juego llegaría la jugada que iba a cambiar el partido: el penalti y expulsión de Dani Carvajal. Una jugada trabada y una doble para de Keylor Navas que acabaría en un remate de Paulinho y en una parada de Carvajal. Sí, el lateral, situado bajo palos, sacó la pelota de la línea con la mano y posteriormente el brasileño acabó anotando. Sánchez Martínez no dio validez al gol porque previamente había visto la infracción del español, por lo que pitó penalti y expulsó al defensa, que se marchó sin rechistar. La pena máxima la transformaría Messi.

La mano de Carvajal intenta desviar el balón sin conseguir evitar que el balón llegará a las mallas. Penalty y expulsión del defensa.

Cerca del 75 llegó la tercera ración de polémica. En esta ocasión, en el área del Barcelona. Sergi Roberto, sorprendente titular en el Clásico, intentó tapar un centro de Asensio saltando con las manos en la espalda. Estiró levemente el brazo hacia atrás y la pelota le golpea en el codo. El árbitro consideró que ahí tampoco había nada y dejó seguir el juego.

Mano dentro del area del Barcelona, pero el árbitro entendió que era mano “inclusiva” y no lo pitó.

Y en el minuto 90 llegó la última. Leo Messi asistía a Aleix Vidal para hacer el 0-3 en una jugada aparentemente normal. Pero la polémica estaba en el inicio de la jugada del argentino, que parece que recoge el balón en la línea de banda cuando éste ya había salido. Sin embargo, no lo consideró así el línea, que dejó seguir.

.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa