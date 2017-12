Triunfo histórico de Arrimadas en las elecciones, aunque Puigdemont sostiene al separatismo

Inés Arrimadas infligió ayer una dura derrota moral al secesionismo al convertirse en la candidata más votada del 21-D sólo dos meses después de que el Parlament aprobara, fuera de la ley, la declaración unilateral de independencia.

Sin embargo, la aplicación del artículo 155 no consiguió su objetivo: enterrar definitivamente el desafío independentista al Estado y consumar la vuelta al orden constitucional. Bien es cierto que el secesionismo volvió a perder su particular plebiscito, pues más de un 52% de los electores respaldó a opciones contrarias a la ruptura, pero no lo es menos que Junts per Catalunya, ERC y la CUP consiguieron sostener la mayoría absoluta al hacerse con 70 diputados, dos más de los necesarios y sólo dos menos de los que lograron en 2015.

De este modo, los separatistas podrán recuperar el control de la Generalitat y de la cámara catalana, actualmente intervenida por el Gobierno central.

Arrimadas logró un hito incuestionable, pues no sólo venció en votos sino también en escaños. Una conquista especialmente complicada teniendo en cuenta que la ley electoral multiplica el valor de los sufragios emitidos en zonas rurales, donde se encuentran los mayores caladeros del independentismo. Ciudadanos superó el simbólico umbral del millón de votos, y se encaramó hasta los 37 diputados, mejorando en 12 escaños su mejor resultado, obtenido en 2015

Resumen de la jornada electoralEl partido presidido por Albert Rivera superó en más de 150.000 votos a la lista liderada por Carles Puigdemont, una circunstancia que otrora habría supuesto una catástrofe para la ya extinta Convergència, pero que ayer Junts per Catalunya celebró con júbilo.

Puigdemont se reivindica

Y es que la estrategia del presidente depuesto de la Generalitat funcionó a la perfección para disgusto del bloque constitucionalista y, especialmente para frustración de ERC, que dilapidó la enorme ventaja que atesoraba antes de que arrancara la campaña electoral y acabó cosechando una derrota difícilmente digerible.

Los republicanos se hicieron con 32 diputados, sólo dos menos que Junts per Catalunya, pero ese pequeño margen fue suficiente para que Puigdemont reivindicara su “restauración” como presidente de la Generalitat, el único punto de su programa electoral. El fin último de su huida a Bruselas.

ERC no estaba dispuesta a transigir con esa exigencia porque daba por hecha su victoria, pero se verá obligada a hacerlo al verse superada, contra todo pronóstico, por la personalista marca electoral del presidente cesado.

La victoria de Junts per Catalunya no pone únicamente en jaque a la formación de Oriol Junqueras, sino también alPDeCAT. El partido presidido por Artur Mas y dirigido en la práctica por Marta Pascal pretendía recuperar las riendas tras las elecciones y tomar las decisiones estratégicas por Puigdemont para regresar al catalanismo moderado de la antigua Convergència. Pero, después de dar la campanada, Puigdemont queda legitimado para discutir el liderazgo del proyecto neoconvergente y mantener la radicalidad que abocó a Cataluña al desastre institucional.

La CUP pierde más de la mitad

La victoria de Junts per Catalunya también contentará a la CUP, que había amenazado con boicotear la legislatura si el Govern salido de las urnas abandonaba la unilateralidad. Los anticapitalistas perdieron ayer más de la mitad de sus diputados -pasaron de diez a cuatro- pero continúan siendo claves en la aritmética parlamentaria y encontrarán en Puigdemont a un dirigente obstinado en continuar plantando cara al Estado que blandió la Constitución para arrebatarle la Presidencia de la Generalitat.

Presuponiendo que Junts per Catalunya, ERC y la CUP vuelvan a entenderse y unan sus fuerzas en el Parlament, se plantea un escenario inédito y repleto de incógnitas.

Para ser investido president, Puigdemont deberá abandonar, como prometió, su particular “exilio” en Bélgica y regresar España, lo que le procuraría una inmediata detención y un más que probable encarcelamiento al estar imputado por rebelión y sedición.

Según el reglamento del Parlament, el cabeza de lista de Junts per Catalunya podría delegar en un apoderado de su candidatura la recogida de su acta de diputado, pero debería acudir presencialmente a la Cámara catalana para volver a ser investido presidente de la Generalitat. Para ello, necesitaría la autorización del Tribunal Supremo y sólo existe un precedente similar, el que tuvo lugar cuando en 1987 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra permitió la excarcelación temporal de Juan Karlos Ioldi, candidato a lehendakari de Herri Batasuna, para asistir a la sesión de investidura al entender que mantenerlo en la cárcel hubiera supuesto “lesionar los derechos de sus electores”.

La inestabilidad amenaza con instalarse en una Cataluña que ha presenciado la fuga de más de 3.000 empresas desde el pasado 1 de octubre. Y lo hace porque el bloque constitucionalista, el formado por las tres fuerzas que avalaron la aplicación del artículo 155 para devolver la legalidad a una comunidad secuestrada por sus dirigentes, fracasó a pesar de la hazaña de Arrimadas.

Ciudadanos, PSC y PP sólo sumaron 57 diputados. Ni siquiera un eventual y rocambolesco pacto con Catalunya en Comú Podem -que perdió tres parlamentarios y tuvo que conformarse con ocho- daría para alcanzar los 68 diputados que marcan la mayoría.

Los resultados evidencian un simple trasvase de votos de los socialistas y los populares a Ciudadanos. Miquel Iceta sólo ganó un diputado y la lista de Xavier García Albiol protagonizó un hundimiento sin matices, al perder ocho de sus 11 escaños y registrar el peor resultado de su partido en unas elecciones autonómicas. Con sólo tres parlamentarios el PP sólo consiguió representación en Barcelona y ni siquiera contará con grupo parlamentario propio.

“La república catalana ha ganado a la monarquía del 155“, espetó exultante Puigdemont desde Bruselas, que utilizó una frase muy gráfica para reseñar el mom ento actual ; “España tiene un pollo (lío, problema) de cojones…”

Una lectura no compartida por una no menos eufórica Arrimadas, que alegó: “Los partidos nacionalistas nunca más podrán hablar en nombre de toda Cataluña”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa