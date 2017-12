Yanina Jatum, la joven mujer que conducirá los destinos de UTEDYC Mar del Plata

La recientemente electa Secretaria General de UTEDYC, Yanina Jatum, que asume el cargo este viernes, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que le “toca una etapa social difícil, pero buena para el gremio” a la vez que resaltó: “El gran objetivo que tenemos es la autonomía del trabajador”.

En reemplazo en el Mar del Plata, de Carlos Bonjour, el cual continúa al frente de la entidad como Secretario a nivel nacional, este viernes Yanina Jatum, que hace 4 años que se encuentra dentro del gremio, asumirá formalmente la Secretaría General, y se convertirá en la primer mujer que ocupa este cargo dentro de UTEDYC.

En su visita a “el Retrato…” estuvo acompañada por Alfredo Pou, quien asumirá como Secretario General Adjunto luego de su paso por el área de Prensa. En la oportunidad al referirse al acto eleccionario señaló que “se concretó a nivel nacional y a nivel local se hizo el mismo día que votaron 2 mil personas de los 3 mil afiliados al gremio. Al presentarse una sola lista a la gente no le llama tanto la atención ir a votar”, señaló la nueva referente de UTEDYC, pero resaltando la importante cantidad de afiliados que se acercaron.

En tal sentido, se refirió a su nuevo cargo y destacó que “es un gran desafío. Al principio tenía mucha incertidumbre, pero ahora uno va construyendo el camino y se va afianzando en el equipo, por lo que va acomodando la perspectiva sobre qué se quiere lograr y sobre cómo se pretende trabajar para lograrlo, y te alejas de esos primeros temores”.

“En el entorno intrainstitucional no me fue complejo, a pesar de mi corta edad y los pocos años de sindicalismo. Es un gremio de puertas abiertas y con un acompañamiento en equipo. Se renovaron muchos cargos y puestos como también en el Secretariado nacional”, indicó Jatum a la vez que remarcó “la confianza y certeza” con la que cuentan “pese a la etapa difícil y dura que toca en relación a los derechos de los trabajador”.

A su vez, hizo hincapié a Carlos Bonjour y comentó: “Él siempre me dijo que nunca me olvide de los laburantes y de donde vengo, que no me olvide lo que me afectaba en mi lugar de trabajo y las aspiraciones que tenía como trabajador. Eso es lo que te mantiene lúcida en las decisiones a tomar”.

“Bonjour, el gran impulsor y conductor de UTEDYC”

“Bonjour es un gran impulsor y se lo admira mucho como conductor. En su gestión se ve coherencia. El hecho de que él deposite una confianza, me da impulso en confiar en mí misma que puedo lograrlo”, resaltó a la vez que indicó: “Tengo mucho corazón, voluntad y hay un gran equipo de trabajo”.

En referencia a los objetivos que se propuso en frente de la nueva gestión, comentó que busca conseguir “las mismas cosas que reclamaba como dele gada, lo cual me parece fundamental: el conductor cuerpo a cuerpo con el trabajador de base. El gremio dentro de las instituciones, y es ahí donde tenemos que hacer incapié y salir a buscar los problemas, las propuestas y trabajar en función de eso”.

“Tenemos que estar golpeando las puertas de las instituciones escuchando a los compañeros trabajadores desde todas las áreas posibles, de ahí te va marcando el camino de cómo tenés que trabajar y qué tenes que lograr”, sostuvo.

Asimismo, recordó que cuando se incorporó al gremio como delegada la Secretaría de Cultura, Capacitación y Derechos Humanos recién se incorporaba en Mar del Plata a la entidad sindical. También el Centro de Formación se estaba comprando la casa y reformando para gestionar. “Hoy tenemos un promedio de entre 160 y 200 egresados por cuatrimestre. El trabajo surgió justamente de irlo a buscar y de preguntarle al afiliado qué quería, qué buscaba y en qué le gustaba capacitarse, lo cual fue trazando el camino, dio buen resultado y sirvió en las instituciones también a la hora de hablar con el empleador sobre qué hacía falta”, señaló.

“En 12 años se inauguraron 17 nuevos Centros Médicos”

En relación al área de salud, indicó que se inauguraron 17 centros médicos en los 12 años de gestión de Bonjour. “La Obra Social estaba en quiebra cuando él asumió, y hoy existen 17 centros en todo el país con estructura edilicia y todo lo que eso implica; con el personal, los equipos de última generación que se incorporan y demás”, manifestó.

“Me toca una etapa social difícil, pero buena para el gremio” remarcó, a la vez que se refirió a que en Mar del Plata una de las principales problemáticas que se afrontan es “el tema del bolsillo, lo cual es un reclamo latente. Apuntamos a que la familia tenga oportunidades, es decir, a la dignidad del trabajo”.

Los Centros de Formación, otro gran logro sindical

A su vez, en lo que son las capacitaciones explicó que si bien la formación profesional se creó “para responder mecánicamente a las necesidades técnicas que pudieran surgir del lugar empleador, nosotros le ponemos un condimento humanístico, es decir, personas que se han alejado del sistema educativo hace un montón de tiempo, tengan la oportunidad de hacer un curso porque les gusta, pero que les permita plantearse un pequeño objetivo que desemboca en otro y luego en otro. Se van animando a más y van generando un autoestima y sociabilización que los para de otra forma en la vida” y remarcó: “El gran objetivo que tenemos es la autonomía del trabajador”.

Un Centro Recreativo próximo a inaugurarse

En referencia al nuevo Centro Recreativo sobre el que están trabajando ubicado entre Mar del Plata y Santa Clara del Mar, aclaró que buscan inaugurarlo para esta temporada, pero que aún no tienen fecha fija.

Por otra parte, apuntó que “Mar del Plata es históricamente una ciudad a la que viene gente de distintos lugares del interior a trabajar hacen la temporada y en muchos casos deciden quedarse. Nos encontramos con un transcurrir del año duro, las fuentes laborales se achican y hay mucha gente que desea tener un trabajo estable y permanente, pero no tiene esa posibilidad”.

“Queremos trabajar mancomunadamente con otros gremios, la parte empleadora y todos los organismo que sea necesario para que exista un circuito económico en la ciudad que durante el año haya una fuente de trabajo estable. Eso es un gran objetivo”, agregó.

Jatum resaltó también el rol del Delegado en ese sentido, ya que son unas 637 las instituciones que representan. “Lo importante es elaborar una estrategia para que nos dividamos en equipos tanto con trabajadores de base como delegados, secretario y la comisión directiva para distribuirnos y hacer visitas permanentes en las instituciones”, describió.

“Hay muchas instituciones que aún no cuentan con Delegados porque todavía les falta esa conciencia sindical o hay otras que no da el número de trabajadores. Por eso, fomentamos el acercamiento al gremio”, aclaró.

Un gran equipo de trabajo para continuar creciendo

Seguidamente, se refirió al equipo que la acompaña en esta gestión y comentó que “entre los hombres y mujeres que integran la dirigencia del gremio hay una pequeña diferencia a favor de los hombres a nivel nacional, pero en Mar del Plata al revés el porcentaje es más grande el femenino” a la vez que manifestó que el hecho de ser mujer y ser joven en algunos aspectos puede jugarle en contra.

“El trabajo hay que continuarlo y las perspectivas van cambiando. Hay que poder agiornarse. No es juzgable, pero hay un momento en que uno tiene que ser lúcido y entender que si transitaste un camino desde un lugar y hoy la demanda es otro y uno no está dispuesto, habiendo trascendido y permanecido en lucha durante mucho tiempo, a dar esa nueva batalla, está bueno poder correrse o ensamblarse con otra gente para seguir construyendo”, concluyó en diálogo con “el Retrato…”