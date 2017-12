El teatro tiene una nueva sala en Mar del Plata: Moulin Rouge

Recientemente se celebró en Mar del Plata el cocktail de apertura de la nueva sala teatral Moulin Rouge ubicada en La Rioja 2065. Un emprendimiento privado liderado por Marta Kaski, directora ejecutiva de CEM English, que nació como gran apuesta a la cultura local y recuperó el prestigioso espacio cultural que durante años supo coordinar la Alianza Francesa.

Participaron del encuentro todos los elencos programados para el verano, periodistas de espectáculos y artistas referentes de la ciudad en danza, teatro, plástica y fotografía. Además, el fotógrafo Ernesto Emme inauguró el espacio de exposiciones que dispone la casa de estudios con su muestra “PASOS: Retratos bailados de una ciudad”. Una selección que mixtura la danza -representada por conocidos coreógrafos y bailarinas locales como Montserrath Oteguí y Bruno García- con paisajes típicos de Mar del Plata. La misma estará abierta al público hasta mediados de enero 2018.

Así, la renovada Moulin Rouge anunció que se prepara para la temporada con una variada cartelera teatral que incluye espectáculos marplatenses como Tres Viejos Bardos de Yanícola, Brindisi y Rizzi, e interesantes obras invitadas como Amo Odiarte protagonizada por la actriz Nancy Anka y Pablo Sorensen.

Marta Kaski, coordinadora de este gran proyecto, expresó su felicidad y sostuvo que la emblemática sala estará abierta todo el año: “Queremos que sea un ámbito de desarrollo cultural, abierto a todas las disciplinas artísticas, porque creemos en la educación, en el arte y sabemos que son pilares fundamentales para los pueblos”.

PROGRAMACIÓN CONFIRMADA ENERO 2018

LUNES 21:30 HS – AMO ODIARTE

Estreno: 8 DE ENERO

Comedia romántica protagonizada por Nancy Anka y Pablo Sorensen; dirigida por Rodrigo Cárdenas.

“Las etapas y momentos del vínculo amoroso. Los deseos y proyectos no compartidos. El miedo a la soledad y la incomunicación. Años de amor y odio… Y tras la distancia, la elección de volver a empezar. ¿Funcionará?”

MARTES 21:30 HS – LA MALCRIADA. Opera insolente.

Estreno: 9 DE ENERO

Escrita e interpretada por Verónica Díaz Benavente con dirección de Rodrigo Cárdenas.

Una soprano dispuesta a dar un concierto elevado de ópera arremete con sus caprichos y rebeldía. Acompañada por un pianista, cada canción se le irá volviendo en su contra. Equivocarse es, sencillamente, una herejía. Una diva que se cae a pedazos. Una mujer desesperada por recoger los trozos de su propia fama. Las desventuras de su vida, su estrecho vínculo con la música culta, la infinita búsqueda de lo perfecto, sus miedos, sus preguntas y su intricada relación con el sexo opuesto. Un concierto elevado de ópera pero con la insolencia del humor que arremete para arruinar la velada.

MIERCOLES 20 HS – PIRÁMIDE INVERTIDA

Estreno: 10 DE ENERO

Del dramaturgo, escritor, guionista de tv y cine y periodista argentino José Montero. Protagonizada por Ezequiel Castillo y Santiago Caamaño.

La corrupción, el periodismo y los juegos de poder quedan al descubierto en “Pirámide Invertida”. Damián Hernández es un exitoso dueño de medios. Dentro de un programa llamado “Un día con los líderes”, actúa como mentor de Luis, un aspirante a periodista. Luego de compartir toda la jornada, y antes de la cena protocolar, conversan a solas, y el joven pide que el consagrado le enseñe “la fórmula del éxito”. Con desconfianza al principio, pero con soberbia después, el empresario irá revelando algunos de sus secretos y el alumno demostrará que no es tan inocente como parece.

JUEVES 21:30 HS – EL CASO RC.

Estreno: 11 DE ENERO

Escrita e interpretada por Rodrigo Cárdenas

El protagonista está en un bar, escuchando la radio. Quiere saber de una vez por todas si Racing va o no a la quiebra. La respuesta es sí, pero aún no lo sabe. Su mente no funciona bien y pronto un médico le diagnosticará que sufre el llamado “síndrome R.C.”. En su delirio de fidelidad, conviven gags que podría reconocer cualquier hincha, con referencias a un pasado glorioso y a un presente que duele pero igual enorgullece. Comicidad pura.

VIERNES 21 HS – SONES Y DECIRES. Música y letras del mundo.

Estreno: 5 de ENERO

Un espectáculo intimista, lleno de encanto y magia que recorre la música del mundo de la mano del el maestro ALBERTO CHAHIN y la voz e interpretación del actor y periodista OSVALDO DI DIO. Acompañados de una de las mejores arpistas de nuestra ciudad BUCHI PASOLINI y el encanto de la danza con la profesora ELIZABETH SECO.

Música, textos, danza e historias, como pasajes de Joan Sebastian Bach y grandes como Piazzolla, Benedetti, García Lorca, Neruda, Pedroni y Santos Discepolo.

“Sones y Decires” es además un hermoso homenaje a La Mujer acompañado por inolvidables melodías.

SÁBADOS 21 HS. – TRES VIEJOS BARDOS.

Estreno: 6 de enero.

Un espectáculo para reírse y emocionarse basado en textos de Shakespeare interpretado por tres referentes teatrales de la ciudad como Leo Rizzi, Guillermo Yanícola y Luciano Brindisi con dirección de Ricardo Behrens.

En el transcurso de una hora, las obras inmortales del Bardo -Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Macbeth y La Tempestad…- serán representadas por este trío de actores que harán lo imposible para llevar el espectáculo a buen puerto… si su memoria se los permite.

Se trata de una comedia dramática protagonizada por actores marplatenses de gran trayectoria, que juegan con lo cómico y lo trágico llevando al público hacia una reflexión sobre los sueños de las personas y lo que implica la tercera edad.

Nominada como “Mejor comedia dramática” y “Mejor Actor” en los Premios Estrella de Mar 2016