El ARA San Juan a 34 días: “No pierdo las esperanzas, lo sigo esperando a Hernán”

A 34 días de la desaparición del ARA San Juan y sin novedades en la búsqueda, Marcela Moyano (FOTO), esposa de Hernán Rodríguez, uno de los tripulantes del submarino, dialogó con “el Retrato…” cuestionó la labor de La Armada y manifestó: “No pierdo las esperanzas, lo sigo esperando a Hernán, pero sé que de toda esta situación ha habido muchos errores humanos también. Por eso, quiero luchar y pelear para que se sepa la verdad”.

“Hay tres buques que siguen buscando al submarino. Con algunos familiares este lunes nos reunimos con el capitán que está al mando del Atlantic, el cual se encuentra actualmente en la base, porque vinieron a abastecerse de víveres y combustible y este miércoles ya salen nuevamente a buscar”, señaló Marcela.

En relación al encuentro que mantuvieron con el capitán de la embarcación, destacó que les dio “una palabra de aliento” y que les dijo que “no iban a parar de buscarlos hasta que no los encontraran” como también resaltó que les explicó “cómo es llegar a rastrear en el fondo del mar y la cantidad de objetos que se pueden ver”.

“Él estaba muy quebrado también y nos comentó que para 2018 estaba destinado a ser comandante del ARA San Juan. Tiene muchos años de experiencia como submarinistas y es una de las personas que está yendo a poder encontrarlos”, sostuvo a la vez que valoró: “Dentro de la pesadilla que estamos viviendo, pudimos llegar a hablar con un protagonista que está buscando y que nos puede decir la realidad de lo que están haciendo”.

A su vez, se refirió al resto de los familiares y manifestó que todos comparten “la misma desesperación de decir por qué no los encuentran y siempre apuntando a lo mismo: que no paren con la búsqueda”.

En referencia a los plazos de la búsqueda, indicó que “los jefes que dan el parte todos los días dicen que van a continuar y que no hay límite en tiempo para encontrar el submarino. El capitán del Atlantic fue muy firme y sincero en ese sentido y dijo que puede haber quedado en superficie o en fondo, pero no a media agua porque es imposible”.

“En superficie se rastreó por todos los medios y no se encontró, por eso están apuntando mucho a lo que es fondo del mar”, comentó y añadió que el capitán les aclaró que “el fondo del mar no es como una montaña invertida, como les habían dicho en la Base”.

Por otro lado, se refirió a la actuación de la Armada y cuestionó el hecho que “desde el primer día ellos hablaron de un problema de comunicación. Luego se descartó esto y nos informan de un cortocircuito o incendio que había sido controlado”.

“Muchos familiares están aportando datos e indicios y han aparecido informes de cosas que se han tenido que cambiar del submarino en la primera navegación. Yo sé que ha habido irregularidades y no le creo nada a La Armada. Por eso, pido que no haya retiros con premios, que no los destituyan y que se queden en los cargos hasta que se sepa la verdad como también que paguen si son culpables con la condena que sea”, expresó.

Consultada por “el Retrato…” sobre si continúan teniendo esperanzas, afirmó que “sí. Lo sigo esperando a Hernán, porque me cuesta soltarlo, pero tampoco quiero que haya más 44” y añadió que se ha dado cuenta “de la realidad que se vive en la armada y de cuales son los medios que tienen ellos ahí, porque si tuvieron que pedir ayuda al exterior es porque no tenemos los medios para resolver una situación de gravedad”.

“Más allá de que se van agregando cosas, la esperanza no se va diluyendo con el tiempo, porque la palabra principal que pongo en el centro de lo que estoy viviendo es de Dios. Solamente él puede hacer milagros como han pasado en otras catástrofes, donde ha habido sobrevivientes”, aseguró.

Por último, remarcó a “el Retrato…”: “No pierdo las esperanzas y lo sigo esperando a Hernán, pero sé que de toda esta situación ha habido muchos errores humanos también. Por eso, quiero luchar y pelear para que se sepa la verdad”.