Distinguieron al documental sobre Malvinas “Buscando a Gabino”

El Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declaró “De Interés” el proyecto de largometraje documental “Buscando a Gabino”, de autoría y dirigido por Miguel Monforte, junto a otros profesionales, con el apoyo de la Fundación No Me Olvides “por su aporte a la causa Malvinas en relación con la identificación de los ex soldados combatientes, víctimas sepultadas en el cementerio Darwin bajo lápidas que dicen Soldado Argentino sólo conocido por Dios”.

El acto se desarrolló en el recinto de sesiones, presidido por el concejal Mario Rodríguez (UCR), autor de la iniciativa. Estuvieron presentes, también, los concejales Balut Olivar Tarifa Arenas, Marina Santoro, Verónica Lago, Virginia Sívori y Marcos Gutiérrez (Unidad Ciudadana-FpV), Marcelo Carrara y Patricia Mabel Serventich (CAMBIEMOS), Marcelo Fernández y Claudia Rodríguez (AM).

Asistió, especialmente, el presidente de la Fundación “No Me Olvides”, Julio Aro, junto a veteranos de Malvinas e invitados.

En primer término fue proyectado el video institucional “Historias de Abuelas. La identidad no se impone”, realizado por personal del Teatro Auditorium-Centro Provincial de las Artes. Después se proyectaron dos videos más: el primero, sobre el documental ya estrenado “Héroe Corriente”. Y el segundo, sobre “Buscando a Gabino”.

Luego, Rodríguez dio la bienvenida a los presentes: “ Tenemos en este recinto tierra de Malvinas, que nos acompaña siempre, con las fotos de nuestros vecinos que murieron en la guerra. Gracias a los trabajos de Miguel y Julio conocemos más historias y nos dan ganar de conocer esa porción de nuestra tierra. Tienen ustedes un enorme compromiso con esta gran causa nacional. Después de ver estos documentales, uno no es el mismo. Gabino murió en Pradera del Ganso. Lo digo en castellano porque anhelo que algún día las islas sean devueltas como parte de un territorio que nos pertenece. Él es uno de los que está enterrado con una placa que dice Soldado argentino sólo conocido por Dios. Pero gracias al trabajo de la Fundación ahora se sabe dónde está. No ha sido una semana fácil, pero pido a los gobernantes que los veteranos no sean variable de ajustes fiscales. Se necesitan vecinos comprometidos como Miguel y Julio, que hacenuna tarea permanente de concientización sobre Malvinas, que alguna vez generó una guerra –que no compartimos- pero que es una causa nacional y que tiene a sus héroes allá y acá. No eligieron ir ni estar allá, pero fueron. Y merecen siempre todo nuestro homenaje”.

Después, al momento de agradecer Monforte expresó: “Son muchas las cosas que uno tiene ganas de expresar. De todas maneras, la palabra gracias es la que fluye más rápido. Gracias a los ex combatientes, que me abrieron las puertas cuando el tema era tabú. Ahí lo conocí a Julio, que me convocó para ser parte de la fundación. A mi familia, que sufre la quita de horas por un trabajo que se hace en forma independiente. A todos los que colaboraron y lo siguen haciendo, porque es un trabajo en equipo. Qué hacemos con el tema Malvinas cuando nosotros no tenemos incidencia diplomática? Creo que la impronta de Julio nos enseña que lo imposible no lo es tanto cuando se tienen verdaderas ganas y una propuesta para llevar adelante. Desde la vocación de ciudadano, en mi caso, con la herramienta social, siempre quise colaborar en cuestiones que tengan una causa social. Y Malvinas es la gran causa nacional. Si ayuda a que las cosas cambien un poquito, bien. Nos atrajo mucho la historia de Gabino, desde un principio, porque es una construcción. Si bien es una persona, de campo, carismático, que uno día fue convocado a la colimba y nunca más volvió. No tuvo la oportunidad de despedirse de su familia. Y nunca más volvió. No sabemos bien cómo murió. Su mamá fue la primera consultada en el proyecto de los ADN. En el camino conocimos a Ramón Alegre, un veterano también muy carismático. Hubo una necesidad en su pueblo de contar que el pueblo de Gabino tuviera un héroe. A partir de tenerlo, esa gente comenzó a tener otra valoración sobre la causa Malvinas. Por eso este segundo documental se llama como se llama. Y no es el cierre de algo, sino una puerta abierta a las nuevas generaciones para que lleven la mochila de Malvinas sin la carga pesada del dolor que arrastramos quienes vivimos la guerra cada uno desde nuestro lugar. No sirve confraternizar de manera banal con los isleños. Con la memoria, los jóvenes deben acercarse al futuro, con una mirada a largo plazo sobre el tema”.

Y, finalmente, Julio Aro manifestó: “Siempre es difícil hablar. A veces perdemos la magnitud de lo que estamos haciendo. Creo que nadie puede ver aún lo que se ha logrado desde Mar del Plata, que es devolverle la identidad a 88 compañeros. Ahora sabemos que Gabino está, dónde está. Nosotros siempre sabemos cuál es nuestro piso, pero nunca cuál es nuestro techo. Por eso, desde la fundación somos padrinos de la escuela Gabino Ruiz Díaz en Colonia Pando, Corrientes. Y buscamos comprometer a la gente, no con dinero, sino con su presencia. Los docentes de esa escuela hacen 34 kilómetros en camino de barro para dar clases y de comer a los alumnos. Por eso estamos buscando darles un vehículo más acorde. Buscando empatía, tratando de ayudar al otro, vamos a lograr muchísimo y sentirnos mejor. Hay que tener algo de memoria, por eso hay que mirar el espejo retrovisor de reojo, pero la vida debe ser un viaje en auto, mirando hacia delante, unidos, construyendo ciudadanía”.