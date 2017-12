La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena destituye al concejal de Economía del Ayuntamiento

El pulso que el Ayuntamiento de Madrid mantiene con el Ministerio de Hacienda a cuenta del régimen de gastos ha tensado tanto la cuerda en el equipo del Consistorio que ha tenido consecuencias. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dispuesto esta mañanael cese del delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, miembro también de la Junta de Gobierno.

Carmena ha explicado el cese porque no podía “permitir” que el edil responsable del área le anunciara que no quería aprobar la propuesta del Plan Económico-Financiero (PEF) y que se ausentaría del Pleno extraordinario que se celebraba hoy. “No puedo permitir que el concejal de Hacienda no aprobara la propuesta (del PEF) que él había dirigido al Pleno”, ha expuesto la regidora, antes de comenzar la sesión plenaria.

El PEF ha sido ya aprobado en el Pleno y Carmena quiere que quede atrás la tutela a la que el equipo de Montoro somete las cuentas municipales. La alcaldesa ha definido la decisión como “precipitada pero necesaria” y ha expresado en varias ocasiones su deseo de zanjar la cuestión. Por eso, ante el desafío de su edil de Economía, ha optado por destituirle.

Los concejales de IU, en el punto de mira

La medida llega después que la coordinadora de IU en Madrid, partido al que pertenece Sánchez Mato y otros dos ediles del Palacio de Cibeles -Mauricio Valiente y Yolanda Rodríguez– comunicara a medianoche del domingo su rechazo al Plan Económico Financiero (PEF) que se ha aprobado esta mañana en un Pleno extraordinario.

IU pidió un aplazamiento del Pleno para que fueran las bases de Ahora Madrid quienes decidieran el sentido del voto. De no concederse la prórroga, sus concejales no se pronunciarían sobre el PEF y se ausentarían de la sesión plenaria.

Una afrenta que ha provocado la reacción de la alcaldesa. Manuela Carmena, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, ha firmado el decreto para el cese de su concejal de Economía. También ha nombrado a su sucesor, que será Jorge García Castaño, hasta ahora concejal presidente de los distritos de Centro yChamberí.

De hecho, ha sido Castaño quien en la sesión de esta mañana ha defendido el PEF, ya en sustitución de Sánchez Mato, cuya destitución se produce tras un año de tiras y aflojas entre la Administración Municipal y el Ministerio de Hacienda. Las cuentas del Ayuntamiento de Madrid están tuteladas por el equipo de Montoro tras haber incumplido sistemáticamente la regla de gasto.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado la decisión de Carmena de destituir a Sánchez Mato como“razonable”. En declaraciones a la Cadena Ser, ha descripto como “injusta” la regla de gasto impuesta por Montoro a los ayuntamientos y ha dicho que “hay que hacer oposición contra ella”, aunque ha explicado que debe hacerse en el Parlamento y, mientras tanto, “es lógico que los ayuntamientos tengan que cumplir la ley.

Íñigo Errejón ha respaldado el Plan Económico Financiero propuesto por el Gobierno de Manuela Carmena. Además, ha dado su apoyo rotundo a la alcaldesa, a quien ha agradecido “ser hoy más que nunca la alcaldesa de todos los madrileños” porque su “cuidado” de los vecinos está “siempre por encima de ningún partidismo”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa