Carles Puigdemont apela al “voto útil” para volver “con todos los honores” a la Generalitat

El president cesado, Carles Puigdemont, ha evitado hoy referirse directamente a las palabras de Oriol Junqueras -quien ha asegurado en una entrevista en Rac 1 que ha ido a prisión porque “no se esconde” y es “consecuente” con sus actos-, aunque sí que ha apelado al voto “útil” independentista para “derrotar” la aplicación del artículo 155 y volver“con todos los honores” al Palau de la Generalitat. Un claro mensaje a tres días de las elecciones y en dura pugna por Esquerra dentro del bloque independentista.

El líder de Junts per Catalunya también ha avisado a los republicanos -sin mentarlos de forma explícita en ningún momento- de que “alterar” el regreso del Ejecutivo cesado “al completo” sería dar la razón “a una manera de entender la política que nos lleva a épocas de temor y retroceso”. “Siempre habrá un 155 que nos estará esperando para la amenaza o el castigo”, ha concluido.

Esta estrategia de emparentar la candidatura de Junqueras con el 155 molesta especialmente en el seno de ERC, cuyo ex consejero de Justicia, Carles Mundó, dijo que “sólo se puede entender desde la mala fe”.

Puigdemont, que ha participado en el acto de Junts per Catalunya a través de videoconferencia desde Bruselas, ha sumado hoy el apoyo de destacados líderes democristianos como la ex consejera Joana Ortega y Josep Maria Vila d’Abadal, quien fuera primer presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), alcalde de Vic, y ahora presidente de Demòcrates de Catalunya, un partido integrado dentro de la candidatura de ERC para el 21-D.

Ambos han firmado un manifiesto de apoyo a la candidatura del ex president junto a otras personalidades destacadas yvinculadas históricamente a Unió -está, por ejemplo, el ex presidente del Parlament, Joan Rigol, quien ha cargado contra Ramon Espadaler por unirse a la lista del PSC- a favor de que el “president legítimo pueda volver“. “Juntos votamos el 9-N, juntos votamos el 27-S, juntos votamos el 21 de diciembre. Juntos parea acabar de construir el país de todos, para hacer la República catalana como referente mpral colectivo de la nueva Europa de los pueblos“, recogen en el documento.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa