Unas 10 mil personas protestaron contra la Reforma Previsional en Mar del Plata

En contra de la reforma previsional que busca aprobar el gobierno de Mauricio Macri y que se encuentra debatiendo la Cámara de Diputados de la Nación desde este lunes en la tarde, diferentes organizaciones de trabajadores y sociales de la ciudad se movilizararon en el centro de la ciudad a modo de protesta. “Más de 10 mil marplatenses participaron de una marcha histórica”, destacaron. La nota la dieron la confluencia de gremios enfrentados ideológicamente que marcharon en una misma columna. La nota discordante la dio la UTA, que la que encabeza Sergio Medina que a última hora de la tarde y en consonancia con lo resuelto a nivel nacional, anunciaron que no paralizarán el servicio de transporte , y trabajaran normalmente.

Cabe señalar que los cortes en la ciudad comenzaron a las 13:30 y se extendieron por la avenida Independencia en las intersecciones con la Avenida Luro, Colón, 11 de Septiembre y Avellaneda, además de la esquina de la Municipalidad y a las 15 se realizó una gran concentración en Luro e Independencia, desde donde comenzó la marcha, la cual finalizó a las 18 en el Monumento San Martín con un acto.

En ese contexto, el primero de los cortes se produjo frente a la delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ubicada en la avenida Independencia y Avellaneda, el cual contó con la presencia de representantes de la CTA, CGT, UtedyC, UOM, Luz y Fuerza, Sadop, docentes universitarios, Partido Comunista, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Bancaria entre otros tantos.

La segunda medida de fuerza se produjo en la intersección de la Avenida Independencia y calle Bolivar y participaron del mismo referentes de Seamos Libres, integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Movimiento Atahualpa.

El tercero de los cortes se realizó frente a la delegación de la Zona Sanitaria VIII, en Independencia y 11 de Septiembre, donde se concentraron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), HIJOS, un sector de S uteba y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

Otro de los cortes se produjo frente a la Municipalidad. En ese sector se interrumpió el tránsito en la intersección de la avenida Luro y la calle La Rioja y se realizó una quema de gomas por ambas arterias. A su vez, participaron en este sector las fuerzas integrantes del Frente de Izquierda, agrupaciones de docentes y Votamos Luchar, entre otras.

Paro General: Más gremios se adhirieron

Por otro lado, la CGT a nivel nacional anunció llevar adelante un paro general por 24 horas que comenzó el mediodía de este lunes y se extiende hasta el mediodía de este martes, el cual terminó por confirmar la sumatoria de varios sectores de trabajadores a una medida de fuerza que más temprano habían iniciado otros gremios nucleados en otras centrales obreras.

Durante la conferencia de prensa los dirigentes Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer se encargaron de remarcar, que con el objetivo de que este lunes los trabajadores “puedan volver a sus casas”, el transporte funcionará sin interrupciones hasta la medianoche, momento en el que recién se plegarán al paro hasta el mediodía del martes.

“A partir del mediodía se declara un paro de 24 horas con estas características acerca del transporte, que va a garantizar que todos los trabajadores puedan volver a sus casas y a partir de las últimas horas de la noche va a paralizar su actividad hasta mañana al mediodía”, resumió Juan Carlos Schmid.

“Queremos expresar el rechazo absoluto a este proyecto de ley que ha sido llevado al parlamento promovido por el Poder Ejecutivo Nacional no solamente porque la CGT no ha participado en ninguna tratativa en esta ocasión sino porque además tiene una lógica que no podemos compartir en ninguno de sus términos”, puntualizaron.

A su vez, indicaron: “Le vamos a proponer al Ejecutivo y a las fuerzas parlamentarias que convoquen a una consulta popular con toda la reglamentación que corresponde para ver si efectivamente la sociedad argentina está de acuerdo con que se lleve adelante un ajuste de esta naturaleza”.

Adhesión en Mar del Plata

Adhirieron al paro general el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), el Sindicato Único de Peones de Taxi Mar del Plata (Supetax), la Asociación Bancaria, Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), trabajadores estatales provinciales nuclados en ATE y los profesionales de la salud reunido en Cicop, la Agremiación Docente Universitaria (ADUM, el Sindicato de Pasteleros, la Asociación Gremial Empleados Administración Maestranza y Servicios (AMS), el Sindicato Luz y Fuerza, entre otros.

“Más de 10 mil marplatenses participaron de una marcha histórica”, destacaron al final de la manifestación en el acto que se realizó en el Monumento San Martín y añadieron que “esto es el fruto de la unidad de los sindicatos y los trabajadores agredidos por esta política“.

Agresiones de Votamos Luchar

Cuando finalizaba el acto, un grupo de unos 20 encapuhados se desprendieron desde la esquina de Luro e Hipólito Yrigoyen donde se habían reunidos uno 50 militantes de Votamos Luchar, y la emprendieron a botellazos y piedrazos contra todo lo que se cruzaba en su camino.

Este accionar fue abortado casi de inmediato por la Policia, que se encontraba en la zona de manera preventiva.

La UTA anunció que no parará

Fue la única mancha de una movilización que como hacia largo tiempo no se observaba en Mar del Plata, y donde confluyeron las CTA, sindicatos enfrentados (como los de Luz y Fuerza), la CGT de Jorge Vátimo; no así la que encabeza Sergio Medina de UTA que a última hora de la tarde y en consonancia con lo resuelto a nivel nacional, anunciaron que no paralizarán el servicio de transporte , y trabajaran normalmente.