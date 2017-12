Rivera: “El voto a Ciudadanos para el ‘procés’, el voto al PSC ya ha hecho dos tripartitos”

La formación naranja Ciudadanos (Cs) quiso dar un golpe de efecto en un feudo tradicionalmente socialista, L’Hospitalet de Llobregat,apelando al voto útil frente a lo que consideran las dudas del PS

El líder de Cs, Albert Rivera, aseguró ; “en Cataluña sólo nos vale ganar en las urnas” y destacó que los próximos comicios “no van de un intercambio de cromos, ni de tapar las basuras bajo las alfombras” en alusión a los acuerdos de los socialistas durante los anteriores tripartirtos. “Queremos una presidenta que tire de la manta” indicó Rivera por lo que aseguró a “los votantes que dudan entre el PSC y Cs, si votan a los socialistas no sabrán a dónde irá su voto pero quieren un acuerdo entre nosotros la única manera de que exista es votando a Ciudadanos”.

En este sentido, Rivera remarcó que “nosotros somos fiables y coherentes, nadie duda de que un voto a Cs para el ‘procés’ y en cambio si votan a PSC se la juegan, ya han hecho dos tripartitos” junto a Esquerra. Además, el líder de Cs recordó que “el bipartidismo abandonó Cataluña con sus acuerdos con Pujol, con los tripartitos de Carod-Rovira” y por eso nació su partido hace 11 años. “La nueva etapa en Cataluña necesita más corazón y menos ‘estelada’, más libertad y menos imposición, más unión y menos división y más igualdad y menos supremacismo”, indicó Rivera quien considera que en las elecciones del 21 de diciembre “nos jugamos el futuro de España”.

En el acto más multitudinario de la historia de Cs en Cataluña, con unas 4.000 personas en l’Hospitalet, Rivera recordó que “hemos roto el silencio y hemos salido a las calles con banderas. Se acabó el miedo a la superioridad moral del nacionalismo del pedir perdón por sentirte español en Cataluña y por la lengua que te apetece hablar”. Por eso aseguró que a “los nacionalistas se les gana en las urnas con alternativa de valores, derechos y libertades” y que “no sólo nos jugamos nuestra tierra, nos jugamos la patria de verdad porque para mi la patria es familia y amigos”. También aseguró que el proceso soberanista “ha despertado otro orgullo: ser catalán sin ser separatista. La gente que salimos a la calle y no pedimos perdón por ser españoles en Cataluña. Todos estos sentimientos se canalizan en democracia a través de la convicción de los demócratas con sus votos en las urnas”.

Por su parte, la candidata de Cs a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, afirmó en su intervención que “vamos a traer el cambio en Cataluña y no sólo de gobierno sino también de etapa y de valores. Vamos a poner de moda la libertad, la igualdad, la solidaridad y la unión“. Arrimadas aseguró que “tenemos una victoria al alcance de la mano, nuestra convicción nuestra ilusión ha sido más fuerte que los insultos y las amenazas. Hay hambre de cambio que tenemos en Cataluña, de acabar con el ‘procés’ y de dejar las discusiones con los vecinos”.

Arrimadas remarcó que “el interruptor que apaga el procés está en nuestros votos del próximo 21 de diciembre” y remarcó que “no nos vamos a olvidar de la sensación de intranquilidad y de angustia que nos han provocado” ni de cómo nos taparon la boca en el pleno de la vergüenza. Nos han dicho que no somos pueblo de Cataluña nos ha gobernado gente que se creía por encima de los demás y cuando tienen que asumir la responsabilidad de sus actos pueden huir a Bruselas”. Por eso, la candidata aseguró que “no entiende que nos estén pidiendo los indultos para el señor Puigdemont o para el señor Junqueras” como reclama el PSC ya que “no se indulta a los autónomos cuando no pueden pagar su cuota o a las familias que han visto como no se renovaba su contrato de trabajo”.

El acto finalizó con la actuación de una chirigota de Cádiz, muy coreada entre los dirigentes naranjas que se encontraban en el lugar, y que también incluyó el lanzamiento de un grupo de unos acróbatas aéreos. Miles de personas lanzaron gritos a favor de la presidencia de Arrimadas.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa