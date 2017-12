La CTA Regional Mar del Plata y Movimientos populares también se movilizarán

La CTA Autónoma Regional Mar del Plata, convoca a movilizar “para volver a gritar no a las reformas neoliberales y vuelve a repudiar la represión desatada contra la manifestación pacífica del jueves 14 que recordó momentos trágicos de la historia argentina”.

El punto de concentración será en las puertas de Zona Sanitaria VIII (Av. Independencia Nº 1213); para luego marchar por el centro de nuestra ciudad en un marco de UNIDAD con organizaciones sociales, gremiales, politicas y de DDHH.

LOS MOVIMIENTOS POPULARES MOVILIZAN CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL

Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la CCC y Barrios de Pie convocan a movilizarse al Congreso Nacional este lunes 18 de diciembre cuando se trate nuevamente la reforma previsional a la cual califican como “una política de recorte y ajuste a los sectores más vulnerables”.

Esteban Gringo Castro, secretario general de la CTEP, anunció: “Volvemos a plantear una jornada de lucha nacional en la que saldremos a las calles de todo el país nuevamente con la fuerza y la solidaridad que caracteriza a nuestro sector. En contra de las reformas que afectan al conjunto de la clase trabajadora y por el aguinaldo social a jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo”.

En Mar del Plata son varias las movilizaciones que se prevén para este lunes 18 contra la reforma previsional. Desde las 13.30 habrá cortes simultáneos en diferentes puntos de la ciudad, a las 15.00 una marcha unitaria desde Av. Luro e Independencia para concluir la jornada con un acto frente al Monumento a San Martín.

“Las jornadas de lucha de la semana pasada dejaron bien en claro la fuerza de este pueblo que no va a ceder en sus derechos, pero también recordaron que el proyecto neoliberal de ajuste de Cambiemos no cierra sin represión. A pesar del descomunal y violento operativo de las fuerzas de seguridad, se logró que no se vote el proyecto gracias a la unidad en la lucha de los movimientos sociales y las centrales sindicales. Es indispensable seguir en alerta y movilización para evitar el avance de las reformas que van en contra de los sectores que menos tienen”, comentó Martín García referente local de la CTEP y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).