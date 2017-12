Piñera y Guillier definen en segunda vuelta quién será el Presidente de Chile

El expresidente de derecha Sebastián Piñera y el oficialista de izquierda Alejandro Guillier se disputan el domingo la presidencia de Chile en un balotaje sin ningún favorito.

Tras el revolcón de la primera vuelta, que dejó en manos de los votantes del Frente Amplio (FA), la izquierda radical, la llave de la victoria en el balotaje, pocos en Chile se atreven a dar un vaticinio sobre el sucesor de la socialista Michelle Bachelet. Tanto así que encuestadoras y expertos han preferido ser cautos a la hora de dar un posible ganador presidencial.

Tales comicios, en los que están convocados 13,4 millones de chilenos, están rodeados de “uno de los mayores grados de incertidumbre desde el retorno de la democracia”, dice el director del Centro de Análisis de la Universidad de Talca, Mauricio Morales. Después del fracaso de los sondeos en la primera vuelta, cuando algunas encuestadoras daban por hecha la victoria de Piñera, los chilenos “prácticamente no cuentan con información creíble o confiable de las encuestas de opinión que permitan pronosticar el resultado”, indica el analista.

La última encuesta data del primero de diciembre y daba un empate técnico entre los dos candidatos y un 21,4 que no sabía entonces por quién votar. “No sé por quién votar. Los dos personajes son muy nefastos, pero uno va a retroceder más que otro”,dice Emilia Moya, estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile, resumiendo la encrucijada de muchos chilenos.

Se trata de elegir entre el “retroceso” que en su visión representa Piñera o el “mal menor” encarnado por Guillier.

Piñera, de 68 años, que obtuvo en la primera vuelta el 36,6 por ciento de los votos (muy por debajo de lo esperado), ha sumado el apoyo del pinochetista José Antonio Kast (7,9 por ciento de los votos) y del popular senador Manuel José Ossandón, lo que lastra sus pretensiones de modernizar la derecha y dar un giro al centro.

Tras denostar la gratuidad universitaria que ha impulsado Bachelet y que pretende ampliar Guillier, el exmandatario, que ya gobernó Chile, anunció que mantendrá los beneficios que actualmente gozan 260.000 estudiantes y los ampliará a los de formación profesional más pobres.

Por su parte, Guillier, de 64 años, con el 22,7 por ciento de los votos en primera vuelta, desde hace unos días recibió el apoyo de la actual Nueva Mayoría gobernante de centro izquierda, y de otros perdedores de izquierda de la primera vuelta, aunque no del Frente Amplio, que dio libertad de voto a sus seguidores.

No obstante, después del anuncio de la candidata presidencial Beatriz Sánchez (20 por ciento), en los últimos días, los carismáticos líderes del Frente Amplio Gabriel Boric y Giorgio Jackson también dijeron que votarán por Guillier, quien prometió continuar el legado de reformas emprendido por Bachelet.

Participación

Con el 55 por ciento de los votos que recibió la izquierda en la primera vuelta, cuando se presentó fragmentada en seis candidaturas, el popular periodista de televisión, que saltó a la política hace cuatro años para convertirse en senador por la región norteña de Antofagasta, tiene margen para crecer. En un país con voto voluntario, “cuanto mayor sea la participación, más fácil es que gane Guillier”, dijo el politólogo Rodrigo Osorio, de la Universidad de Santiago, que espera que la concurrencia no sea inferior a la del 19 noviembre (46,7 por ciento).

La víspera, en su último día de campaña, Guillier, ante unas 5.000 personas frente a La Moneda, contó con el apoyo del expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica, que sigue teniendo una aprobación importante entre la izquierda latinoamericana.

Piñera, en un teatro de la ciudad, ante unas 3.000 personas, recibió el apoyo en mensajes grabados de varios exmandatarios como el español José María Aznar, los colombianos Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez o el mexicano Felipe Calderón.Pero gane quien gane, no tendrá mayoría en el Congreso. En las elecciones parlamentarias que se realizaron en paralelo a la primera vuelta debutó un nuevo sistema proporcional de elección, que dejó una configuración fragmentada.

Desafíos presidenciales

Reforma educativa: Bachelet dejará avanzada gran parte de la ambiciosa reforma, pero la ley que establece la gratuidad universal de forma permanente todavía se discute en el Congreso.

Conflicto Mapuche: Grupos indígenas radicales reivindican acciones de resistencia para la recuperación de tierras en manos de empresas forestales que consideran suyas por derechos ancestrales.

Salud y pensiones: El 80 por ciento de la población recurre al sistema público, criticado por las largas listas de espera y la falta de médicos. Solo el 20 por ciento de la gente cuenta con planes privados.

Demanda boliviana. La Corte Internacional de Justicia de La Haya emitirá su fallo antes del 2020 sobre la demanda de negociar una salida al mar que presentó Bolivia en contra de Chile.