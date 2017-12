El diputado Juan Aicega no tuvo dudas: “Fue un ataque a la democracia”

Después de que tuviera que suspenderse el debate en el Congreso programado para este jueves para analizar la reforma previsional por los diferentes incidentes que sucedieron dentro y fuera de este órgano, Juan Aicega (FOTO), a pocos días de asumir oficialmente como diputado nacional por Cambiemos, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que lo que sucedió fue “un ataque a la democracia y así es como empiezan las cosas de las que muchas veces nos hemos arrepentido en la Argentina”.

“No tenemos que tomar como algo normal que un poder del Estado no pueda funcionar por el ejercicio de la violencia de los propios miembros de la Cámara”, sostuvo el referente del Pro y ex concejal de Mar del Plata.

Asimismo, Aicega comentó que “todo estaba funcionando con normalidad, existía el quórum, el presidente de la Cámara dio por iniciada las sesiones y eso se transformó en un espectáculo de barrabravas que impedían por la fuerza que algunos diputados que estaban intentando comenzar con argumentaciones no lo pudieran hacer”.

Y agregó que también ha visto diputados, “que no querían que la sesión se hiciera, increpando a aquellos que se querían sentar a dar quórum” a la vez que subrayó: “Es un ataque a la democracia y así es como empiezan las cosas de las que muchas veces nos hemos arrepentido en la Argentina”.

En relación al quórum con lo que se contaba para la implementación de las medidas, aseguró que “no hubo ninguna duda de que hubo quórum dos veces, con mucha claridad. Los dos diputados que estaban por jurar estaban parados atrás del presidente de la Cámara, no había ninguna posibilidad de que se hubieran sentado”.

“Había otros grupo diputados que estaban ingresando a la Cámara a sentarse a dar quórum con mayor número en momento en que se produjeron los incidentes”, señaló el referente de Cambiemos.

En ese contexto, indicó que no se consiguió la aprobación “porque hubo una decisión del cuerpo de la Cámara, probablemente conversada por el Poder Ejecutivo, de no avanzar porque la situación dentro de la Cámara era de una violencia extrema” y añadió que también “había mucha gente que había ingresado como supuestos asesores, los cuales no lo eran y estaban dispuestos a generar una agresión directa el Presidente de la Cámara y a otros diputados”.

“Hubo una como una toma del estrado del Presidente de la Cámara. Es inaudito, una cosa que no ha pasado nunca en la historia de la Argentina”,comentó Aicega a la vez que remarcó que “no estaban dadas las condiciones y primó la idea de que la reforma se puede ver luego, porque lo que se estaba generando mientras tanto era muy grave”.

“Sabíamos que fuera del recinto existían también agresiones muy fuertes hacia las fuerzas de seguridad, estas reprimían y se estaba generando un escenario caótico que era realmente verdaderamente innecesario”, aseguró.

En referencia a los dichos del diputado de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau al Presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, que casi terminan a las manos, Aicega respondió que no escuchó “con atención” qué fue lo que le dijo.

“Moreau estaba muy agresivo y exaltado como también lo estaba el diputado Máximo Kirchner, Rossi y un grupo de referentes del Frente para la Victoria. Estaban en una actitud totalmente fuera de lugar e instando a otros diputados a que asumieran la misma posición”, afirmó

“El presidente de la Cámara Emilio Monzó estaba muy tranquilo, intentó que todos mantuvieran la calma, dio por iniciada la sesión, dijo que lo que tengamos que discutir lo hablemos, que para eso estábamos ahí y que sino tenemos razón ni votos, la reforma no iba a salir. La forma de oponerse es votando en contra y explicándole a la sociedad los motivos”, expresó.

En relación a lo anterior, indicó que “es una elección democrática, donde ganó Cambiemos y se explicaron las políticas que se van a llevar adelante. Por eso, no querer verdaderamente que la democracia avance poniendo estos palos en la rueda, es muy grave”.

Consultado por “el Retrato…” sobre cómo sigue la situación ahora, respondió que “se están llevando adelante muchas reuniones con la idea de avanzar en una nueva sesión con los gobernadores y todos los actores que han formado parte del acuerdo con las provincias. La idea es retomar el tema y llevarlo adelante”.

Por otra parte, el dirigente de Cambiemos hizo hincapié en los puntos más conflictivos de la reforma previsional y manifestó que “hay una caja previsional fundida, sin fondos producto del vaciamiento de los gobiernos anteriores y hay una existencia enorme de jubilados que no han hecho aportes y que no tenían la edad jubilatoria como también existen otras excepciones”.

“Se buscó una fórmula jubilatoria que le asegure al jubilado que va a percibir su haber jubilatorio todos los meses y que no va perder el poder adquisitivo porque va a seguir el curso de la inflación. Se discute que entre un cambio de sistema y el otro, que es simplemente un cambio de fórmula, existiría un bache de tres meses que habría una pérdida de poder adquisitivo”, sostuvo a la vez que comentó que esto último es lo que se está analizando en diferentes conversaciones justamente.

En relación a lo anterior, aseguró que “lo que se haga va a ser a favor de los jubilados. Este gobierno después de años que no se hacía, salió a pagar todos los juicios a los jubilados en la reforma jubilatoria más importante de toda la historia”.

Seguidamente, se refirió a los tiempos que se vienen y a si podría generarse en el país algún movimiento revolucionario, tal como sucedió en tiempos anteriores. “Espero que esas cosas no sucedan. No es clima, la economía está creciendo, las inversiones van llegando y está bajando el índice de pobreza y desempleo”, aseguró.

A su vez, comentó a “el Retrato…” que “los sectores radicalizados son menores, pero muy ruidosos y por eso, se genera este clima. La Argentina está tranquila, el gobierno está muy firme, sólido y convencido de lo que está haciendo, acompañado de los que tienen buena fe para gobernar y de esta forma, el país tiene que salir adelante”.

Por último, habló de su primer día en la Cámara de Diputados: “No me imaginaba un día así, pero vino bien porque pude ver a aquellos que he visto por años como grandes defensores de la democracia, pero que cuando las cosas no son como ellos quieren son capaces de prender fuego cualquier cosa. Fue una experiencia y me va a hacer recapacitar mucho sobre cómo afrontar la nueva gestión “.