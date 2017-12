Cuatro palestinos muertos y cientos de heridos por disparos israelíes y en un nuevo ‘Viernes de la Ira’

El segundo “Viernes de la Ira” convocado por las facciones palestinas en protesta por el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, acabó con cuatro palestinos muertos y alrededor de 200 heridos en los disturbios en Cisjordania y en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. “Nos vengaremos e intensificaremos la Intifada por Jerusalén”, advierte la Yihad Islámica.

El manifestante en silla de ruedas Ibrahim Abu Thuraya, durante la protesta, en Gaza

Al caer la noche, el ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) informaba de la muerte de un palestino de Anata (Jerusalén Este) tras ser herido de gravedad horas antes por disparos israelíes en choques en Cisjordania. Otros dos palestinos, uno de ellos en silla de ruedas, murieron en los enfrentamientos en la frontera entre Israel y el paupérrimo territorio controlado por el grupo islamista Hamas.

El guión fue parecido a lo sucedido el pasado viernes dos días después del simbólico pero dramático anuncio de Trumpsobre la disputada Ciudad Santa. Tras las plegarias, miles de gazatíes acudieron a varios puntos de la frontera para protestar, y lanzar piedras y quemar neumáticos contra los soldados que, apostados al otro lado de la barrera fronteriza, respondieron con material antidisturbios y fuego real. “Durante los violentos disturbios, los soldados dispararon de forma selectiva contra los principales instigadores“, indicó el ejército que reforzó de forma considerable su presencia en esa zona y en Cisjordania.

Palestinos acarrean el cuerpo de Ibrahim Abu Thuraya al hospital Al Shifa de Gaza

Mientras en Jerusalén Este los enfrentamientos fueron menores tras la oración en la mezquita Al Aqsa, en Cisjordania la mecha de la protesta se propagó a numerosos puntos como Hebrón, Belén y Ramala. En Nablús, al norte del territorio ocupado por Israel a Jordania en la guerra del 67, incluyó una marcha de Hamas para celebrar el 30 aniversario de su creación. La bandera verde del grupo integrista vuelve a lucir en una zona dominada por el color amarillo de Al Fatah.

Al mediodía, un palestino fue abatido tras apuñalar y herir a un miembro de la Policía Fronteriza israelí entre Ramala y el checkpoint israelí de Bet El. El individuo, originario de Hebrón, fue alcanzado por los disparos del oficial del agente apuñalado. Mientras los palestinos denuncian que ya no presentaba amenaza cuando fue abatido, la policía señala que vio que llevaba un cinturón de explosivos y disparó al temer que lo activara.

En el momento de su evacuación por la Media Luna Roja palestina a un hospital de Ramala donde moriría al cabo de unas horas, se apreciaba dicho cinturón pero no si era verdadero o falso. Fuentes de seguridad de la ANP señalaron posteriormente que no eran auténticos. La policía cree que logró acercarse al agente haciéndose pasar como un periodista más en esa lugar habitual de choques. Tanto el apuñalamiento por la espalda como el disparo letal fueron captados por las cámaras.

Balance de dos semanas de protestas

Desde el anuncio de Trump el pasado 6 de diciembre, han muerto ocho palestinos: cinco en los choques, uno tras apuñalar a un agente y otros dos, miembros del brazo armado de Hamas, en un ataque aéreo contra una base de este grupo en Gaza en represalia por el lanzamiento de proyectiles contra el sur de Israel que ha aumentado en la última semana. Asimismo, un vigilante de la estación central de autobuses de Jerusalén sigue en estado crítico tras ser apuñalado por un palestino que en Facebook había anunciado actuar “para defender Al Quds (Jerusalén)”.

Con todo, aún no hay energía y masa suficientes en la calle palestina para una Intifada tal y como promete Hamas. Gran malestar sí, seguimiento masivo de las consignas de las facciones, no. Quizá porque el anuncio de Trump no tiene efectos prácticos. Su ira se dirige hacia EE.UU e Israel pero también hacia su liderazgo y los dirigentes árabes que, cada uno con sus propios conflictos e intereses, se limitan a tibias protestas. Tras prometer que “Palestina será liberada e Israel eliminada“, el dirigente de Hamas, Mahmud Zahar, acusó a algunos países árabes de “estar más cerca hoy del ente sionista que de la causa palestina”.

Miles de árabes se manifestaron ayer en el norte de Israel exigiendo que Jerusalén Este sea la capital del futuro Estado palestino. Nazaret anuló sus conocidas y emblemáticas fiestas de Navidad en señal de protesta por la decisión de Trump.

Parece aún lejana una nueva Intifada en toda la regla ahora que se cumple el 30 aniversario de la primera pero la considerada por los palestinos como “cerilla diplomática” encendida en la Casa Blanca tardará en apagarse. Sobre todo si depende del grupo Estado Islámico (IS) que ayer amenazó con atentados contra Israel y EEUU.

Con este panorama, el enviado especial de EEUU, Jason Greenblatt, llegará a principios de la próxima semana como parte de sus intentos para reactivar el proceso de paz. Hoy, se trata de una misión imposible entre otros motivos porque el liderazgo palestino no tiene previsto reunirse con Greenblatt en señal de protesta por el anuncio de Trump.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa