Samsara no se rinde y sigue armando su futuro boliche en el estacionamiento de Plata Grande

Mientras la firma Playa Azul SA avanza con las obras en un sector del estacionamiento en el túnel de Playa Grande, desde el Emtur la doctora Carolina Muzzio ratificó la posición jurídica, tanto de ese Ente como de la Municipalidad sobre las mismas. En tal sentido señalan que “las obras realizadas hasta la fecha no han sido presentadas para su evaluación y – de corresponder, su autorización ante este Ente Municipal d Turismo. Le aclara además al administrador del Consorcio de ese sector turístico, Daniel Defrancesco que “cualquier actividad que se encuentre realizando ese Consorcio per se o por terceros, no cuenta con el aval del Emtur”, y que “ante el avance de las mismas dará lugar a la aplicación de sanciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones”

Cablevisión confirmó lo que algunos funcionarios callan

La doctora Muzzio en su informe destaca además que la empresa Fibertel a través de una comunicación cursada a las autoridades del Consorcio se entera de la construcción de un boliche bailable en el lugar , al indicarle el arquitecto Esteban Sánchez (de Cablevisión Mar del Plata) que “Para brindar (a ese sector) los servicios de cable, canales de alta definición ,internet y wifi de Cablevisión al paseo Playa Grande necesitamos construir la infraestructura necesaria para poder llegar con nuestra red”, remarcando en otro pasaje de la nota de manera textual el pedido para que “una vez que cruzamos el boulevard Marítimo, los propietarios del local Samsara ,que están construyendo para mudar el boliche a dónde actualmente están las cocheras, nos dejen bandejas suspendidas para que pasemos por todo el estacionamiento subterráneo que está debajo de la avenida Victoria Ocampo así evitamos este cruce de avenida (son 120 mts de recorrido por bandejas)”.

Desde el Etur aclaran que no hay autorización alguna

En tal sentido Muzzio le “aclara” a Defrancesco que el “este Municipio no ha autorizado ningún tipo afín y/o esecifico a confitería bailable en la UTF Estacionamiento Playa Grande” que dicho rubro no está incluido en el Pliego de bases y Condiciones que rige a la Unidad (Ordenanza 19910), ni está contemplada la explotación del mismo en la oferta ganadora y que fuera oportunamente aprobada a favor de la firma Playa Azul SA”. Le remarca también que “no se ha autorizado en el legajo técnico de la obra” y que “la ejecución de tareas que dicha posibilidad pudiera formalizarse distan de lo autorizado” por lo que le informa que no “se ha modificado el status quo de destino previsto para esa unidad”.

Quieren mudar el boliche a las cocheras del estacionamiento

La abogada remarca que “la afirmación referida a que son los propietarios de Samsara lo que están construyendo “para mudar el boliche a donde actualmente están las cocheras” corre por cuenta que quien lo exprese, sin tener asidero a las constancias documentales agregadas al expediente de la UTF Estacionamiento…”. Resumiendo: están realizando una obra ilegal en unos de los sectores más categorizados ante la mirada de todo el mundo, y el Gobierno de Carlos Arroyo hace la “vista gorda”, por lo que cabe preguntarse ¿ cuáles serán las cuestiones de tanto peso para que avasallen las normas existentes y las pasen por arriba como alambre caído?.

Insólito “canje” de alquiler de la Policía Local con Playa Azul SA

Y como si esto fuera poco, cabe recordar en el mencionado estacionamiento funciona una dependencia de la Policía Local, a la que se le “canjea” el alquiler de arte del canon que debería abonar Playa Azul SA. Lo que muchos se preguntan es quién autorizo ese “trueque” de manera directa, evadiendo el control, por ejemplo, de la hoy tan ahorrativa Secretaría de Hacienda comandada por Hernán Mourelle.

Samsara, por ahora, seguirá en La Normandina

Mientras los propietarios de La Normandina avanzan con obras de cemento en un sector de arena del lugar a los efectos de construir un deck para que funcione como patio de uno de los boliches del lugar, el reconocido y prestigioso Samsara lucha por sobrevivir en ese sector, luego que se complicara su traslado a la zona del Estacionamiento Cubierto de Playa Grande. A parecer los propietarios del bailable que habrían acordado e invertido una importante suma en la mudanza, hoy habrían tenido que acordar un nuevo plazo de alquiler para continuar funcionando en el actual espacio “normandinesco”. Para eso, se dice en las arenas el lugar, que debieron abonar poco más de medo millón de esos por los tres meses de verano, esperando que con la conformación del nuevo Concejo Deliberante, puedan modificar la Ordenanza y se los autorice a abrir el nuevo espacio nocturno en la zona del túnel.