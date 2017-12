Familiares del “San Juan” no se rinden y caminaron pidiendo por sus 44 seres queridos

Una hora y treinta dos minutos fue lo que tardó el casi centenar de familiares de los tripulantes del ARA San Juan en recorrer poco más de los seis kilómetros que separan a la Base Naval de la Catedral marplatense. Los 32° que marcaba el termómetro a las 16.40 no amilanó a quienes siguen esperando a sus seres queridos, los que transportaba el submarino al momento de desaparecer, hace exactamente un mes.

A lo largo de su recorrido el clamor de “Busqueda y rescate” fue lo más escuchado junto al batir de palmas. A lo largo del recorrido los caminantes entonaron una decena de veces el Himno Nacional, intercalado por los nombres de cada uno de los 44 tripulantes , con igual cantidad de ¡Presente!. También “el pueblo unido jamás será vencido”, estuvo entre los más escuchado a lo largo de esos 92 minutos.

Bocinazos, aplausos y lágrimas (como las que se vieron en una ocasional clienta del café de San Martín y Córdoba) se escucharon y vieron el paso de las familias.

La paradoja se daba que mientras miles y miles de marplatenses y turistas disfrutan de las caricias del mar, caminaban con lágrimas en los ojos , ya que mientras que para algunos el mar era como una especie de la bendición, a ellos el mar les arrancó de su lado esos seres queridos de los que aún no saben que les sucedió.

Familiares pidieron a las autoridades de la Armada criticaron la “pasividad” de los jefes, quienes afirmaron no se han comunicado con ellos para darles explicaciones. María Rosa Belcastro, madre del teniente de navío Fernando Vicente Villarreal le pidió al jefe de la Armada que se comunique con los familiares dijo “Le pido al almirante (Marcelo) Srur que nos llame a las 44 familias y nos dé explicaciones”, para acotar que existe “comunicación cero de parte de la Armada” y profundizó: “Nunca nos llamaron por teléfono para decirnos algo. Desde que no se dan más los partes, no sabemos nada. No nos llamaron cuando se perdió el submarino. Todo lo que sabemos, salvo la primera semana que estuvimos en la base de Mar del Plata, (es por) los partes oficiales”.

Reclamaron que los sigan buscando , para afirmar más adelante que quien saber “que pasó”, para luego expresar su temor que finalicen la búsqueda en los próximos días. Por esta razón están indignados con las autoridades navales y le solicitaron el Presidente Mauricio Macri que “no abandone su búsqueda”.

La caminata finalizó en la Catedral marplatense, donde el Obiso Diocesano, Monseñor Gabriel Mestre rezó una oración ante los presentes y luego de bendecirlos saludó uno por uno a los familiares.

Posteriormente se concentraron en la Plaza Colón con banderas y fotos de los tripulantes. Su intención es que haya manifestaciones similares en Plaza de Mayo y “todas las plazas del país”. El reclamo es único: que no dejen de buscar a los 44 integrantes de la tripulación.