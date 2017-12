Senadores bonaerenses sancionaron la adhesión a la nueva Ley ART

La postura del principal bloque de la oposición que conduce García, en este caso fue acompañada por los senadores del bloque PJ Unidad y Renovación y de 1País.

El dato político de color de estas jornadas que se sucedieron con la “vieja” conformación legislativa es que el bloque de senadores 1País le restó apoyo a la iniciativa en el Senado mientras que un miembro de su propio bloque, el diputado Julio Ledesma, impulsó en la adhesión en la Cámara baja.

Pero sucedió que desde el pasado 10 de diciembre, Cambiemos pasó de tener 16 senadores bonaerenses a 29. Por lo tanto, ahora, el oficialismo cuanta con quórum propio para avanzar en el tratamiento de la iniciativa, según también la interpretación mayoritaria, en una Sesión Especial, tal como fue convocada para este jueves donde finalmente se habilitó su realización con más de dos tercios y se trató el proyecto de Ley que se dio por sancionado con mayoría simple, ante una firme y persistente oposición de las bancadas no oficialistas.

Esa primera votación, para dar comienzo a la sesión, que obtuvo los dos tercios ocurrió porque los senadores del bloque 1Pais y un senador de UC-FpV estuvieron ausentes; mientras que los dos senadores massistas se sumaron a la sesión luego, la ausencia del senador Aldo San Pedro se produjo durante toda la sesión.

Luego, la votación nominal, pero ya con respecto al proyecto de ley en consideración, arrojó 29 votos positivos y 16 negativos, con una ausencia. Votación que se repitió en particular.

La bancada de UC-FpV que comanda Teresa García no solamente solicitó la votación nominal y se opuso al proyecto, en general y particular, sino que reclamó en reiteradas oportunidades que el proyecto debía ser tratado “sobre tablas” por lo cual necesitaba los dos tercios de los presentes para ser considerado en el recinto. Interpretación reglamentaria que no compartió la mayoría del Cuerpo.

La postura del principal bloque de la oposición que conduce García, en este caso fue acompañada por los senadores del bloque PJ Unidad y Renovación y de 1País.

Así, entonces, con asistencia perfecta y el voto positivo del bloque de Cambiemos que conduce el senador Roberto Costa, se sancionó la ley provincial a través de la cual la provincia de Buenos Aires adhiriere a la nueva ley nacional de ART, un trámite que insumió buena parte del año legislativo.

La iniciativa finalmente consagrada por el Senado y que ahora resta ser promulgada por la gobernadora María Eugenia Vidal había sido, en reiteradas ocasiones, reclamada por ésta y también por el Gobierno Nacional.

Según un informe de la Unión de Administradoras de Riesgos de Trabajo (UART), la cantidad de reclamos por accidentes de trabajo cayó este año un 34% en la ciudad de Buenos Aires, donde ya rige la nueva ley. Al parecer, muchos de esos juicios migraron a los tribunales bonaerenses, donde los litigios aumentaron un 69% en un año.

Por su parte, el titular de la Superintendencia de Trabajo remarcó que “la experiencia en CABA muestra que el 90% de los trabajadores que deciden ir a una Comisión Médica, se va con su problema resuelto en 25 días. En un juicio tardaría entre cuatro y siete años para que se le reconozca su derecho a una indemnización justa”.