Nardone (Guardavidas): “Todos juntos, unidos, jamás seremos vencidos”

Por otra parte, el titular del Sindicato de Guardavidas de la ciudad, Néstor Nardone, en diálogo con “el Retrato…” se pronunció en contra de las medidas que busca implementar el gobierno nacional. “Nosotros no vamos a perder ningún derecho adquirido y si ahora no nos juntamos van por todo y no lo vamos a permitir”, señaló

Además, Nardone hizo hincapié en “la importancia de que no toquen la ley de jubilaciones. El banco provincia va a llevar un nombre inglés, vienen por todo” y se refirió a cómo sigue la lucha: “Todos juntos, unidos, jamás seremos vencidos”.

Facundo Villalba feliz con la unidaddel pueblo

“Esta unidad demostrada por los distintos sectores del pueblo trabajador marplatense, nos pone feliz” dijo ante “el Retrato…”. El dirigente estatal Facundo Villalba.” El gobierno intentó, cambiando el orden de las sesiones, poder sesionar entre gallos y medianoche, a escondidas, pero el pueblo trabajador, las organizaciones sindicales y sociales estamos dando una respuesta contundente” afirmó.

Villaba expresó además su preocupación ante la situación social que se vive en el país y expresó su temor de que el ánimo social se caliente aún más llegado fin de año. “Esperamos que no, pero este gobierno ha dado muestras de que cuando el pueblo sale a la calle está dispuesto a reprimir”.