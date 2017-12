José Rigane: “Hay que organizarse para que no nos sigan despojando”

En contra la reforma previsional impulsada por el gobierno nacional, el Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, se hizo presente en la movilización que se realizó este jueves en la ciudad y en conversación con “el Retrato…” resaltó que “no queda otro camino que ganar la democracia de la calle”.

En tal sentido, Rigane, comentó “tenemos un antes y un después. Hoy ha quedado claro que hay un gobierno que gobierna para los ricos, para los que más tienen y los grupos multinacionales y hay un pueblo que lucha por sus derechos, que les quieren ser despojados y robados por las políticas gubernamentales de ajuste que lleva adelante el gobierno de Macri”.

En relación a como sigue el conflicto, indicó que seguirán luchando. “No queda otro camino que ganar la democracia de la calle”, resaltó a la vez que aclaró: “La única manera es que nos unamos y nos sigamos organizando, porque el pueblo argentino va a entender cada vez más, pero tiene otro camino que es el de luchar y organizarse para que no nos sigan despojando. No hay otra alternativa”.

En relación al 2018, Rigane sostuvo que “va a ser un año muy difícil, muy complicado, porque este gobierno está demostrando que no le interesa ni el diálogo ni el consenso, sino que le interesa pasarnos por arriba y no le importa si tiene que reprimir más todos los días”.

Luz y Fuerza levantó el paro de este viernes

La Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata decidió levantar el paro de 24hs anunciado para este viernes 15 de diciembre.

Ante la suspensión de la sesión en el Congreso Nacional, se decidió no realizar la medida de fuerza que se hacía para manifestar repudio a los proyectos de reforma previsional.