Theresa May sufre un revés parlamentario en la Ley del Brexit

La “premier” Theresa May ha encajado una severa derrota parlamentaria por cuenta de la Ley del Brexit y en la antesala de la decisiva reunión del Consejo Europeo. Horas antes de partir hacia Bruselas para rubricar el acuerdo alcanzado la semana pasada, Maycontempló cómo una larga decena de diputados “tories” hicieron causan común con la oposición laborista y respaldaron una enmienda que exige someter el acuerdo final de la salida de la UE a un “voto significativo” en el Parlamento (aprobada al final por 309 votos a favor frente a 305 en contra).

De poco sirvieron las advertencias de la propia May en la Cámara, advirtiendo que la polémica enmienda puede “prevenir que el Gobierno use sus poderes” y garantice “una salida suave y ordenada de la Unión Europea”. May llegó a ofrecer el compromiso de su Gobierno de un voto parlamentario tras culminar la negociación, pero sería en cualquier caso consultivo y sin capacidad de veto. Los parlamentarios “rebeldes” reclamaron sin embargo plenos poderes para la Cámara de los Comunes, de manera que la salida de la UE solo efectiva a través de una ley parlamentaria.

La derrota parlamentaria deja en una situación débil y comprometida a la “premier” de cara al inicio de la segunda fase de lasnegociaciones. Sea cual sea el acuerdo con Bruselas, el Parlamento se reserva la última palabra y el Gobierno estará sometido a una presión interna.

Varios analistas han coincidido en señalar cómo la enmienda aprobada puede debilitar en última instancia la posición del Gobierno y propiciar el viraje hacia el Brexit “blando”. La votación ha dejado también en evidencia May, acuciada por los partidarios del Brexit duro dentro de su gabinete y derrotada en el Parlamento por el ala moderada de los “tories”.

El voto en la Cámara de los Comunes supone ni más ni menos que el Gobierno pierde la facultad de poder sellar el acuerdo del Brexit sin la aprobación del Parlamento. Un total de 14 diputados conservadores votaron contra May en el momento crítico, incluido George Freeman, considerado como el “modernizador” en ciernes del partido.

Churchill y la rebelión

El diputado conservador y ex fiscal general Dominic Grieve se convirtió en el improbable cabecilla de la rebelión contra May, rivalizando con el laborista Chuka Umunna, que horas antes congregó a decenas de manifestantes ante la estatua de Churchill en la plaza del Parlamento.

“Como dijo Churchill, soy un hombre de partido que pone al partido por delante de sí mismo y al país por delante del partido”,declaró Dominic Grieve en un discurso de media hora que disparó los termómetros en la Cámara de los Comunes. “Esta es la única vez que me he rebelado contra el partido en 20 años, y lo hago por sentido del deber, para evitar el caos constitucional que supondría la aprobación de la Ley del Brexit en su estado actual”.

Como otros destacados miembros de su partido (como el veterano Kenneth Clarke, la ex ministra de Educación Nicky Morgan y la diputada Anna Soubry), Grieve condenó la intención del Gobierno de usar los así llamados “poderes de Enrique VIII” para poder trasplantar cientos de leyes y normas de la UE sin la supervisión del Parlamento. La polémica cláusula 9 de la Ley del Brexit también facultará al Gobierno a sellar directamente el acuerdo final, pese al compromiso de someterlo a un voto (no vinculante) en el Parlamento “lo antes posible en cuanto acabe la negociación”.

“Nos llaman ‘amotinados’, cuando la mayoría de nosotros somos abogados y entendemos la importancia de la ley”, declaró Anna Soubry. “Esta cuestión se la planteamos a la primera ministra en septiembre: el dejamos claro que no queríamos causar problemas, ni votar contra el Gobierno, pero no se tuvieron en cuenta nuestras alegaciones”.

“Esta enmienda supone ni más ni menos que el Parlamento recupere el control”, declaró por su parte el laborista Chuka Umunna. “El Gobierno no puede reclamar los poderes a Bruselas y luego dar la espalda a la Cámara de los Comunes en el momento crítico del Brexit”.

La fuga de ocho diputados conservadores a las filas de la oposición bastó para quebrar la frágil mayoría parlamentaria que tiene May, con el apoyo de los diez diputados del Partido Democrático Unionista (DUP). Tras el éxito en la recta final de las negociaciones, la derrota parlamentaria introduce un factor de incertidumbre de cara la tercera y definitiva lectura y votación de la Ley del Brexit, que se producirá a primeros del 2018.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa