SUETRA y Municipales abrieron la inscripcion del ciclo lectivo de 2018

En el marco de la apertura de la inscripción al ciclo lectivo 2018 del Instituto Superior de Formación Docente y técnica S.U.E.T.R.A Mar del Plata, el Secretario General del gremio, Hugo Benítez, dialogó con “el Retrato…”y manifestó que “la educación técnica desde todo punto de vista va a tender a ser superior a todo otro tipo de educación”.

“Es muy importante el hecho de no trabajar solos porque sino no se puede hacer absolutamente nada. Como gremio, lo primero que hicimos cuando empezamos a funcionar fue acercarnos a la gente que era afín a nosotros”, expresó el Secretario General de SUETRA, Hugo Benítez.

En tal sentido, explicó que empezaron a trabajar en conjunto con Marcelo Cardozo, “en todo lo que es capacitación para los empleados Municipales” y aclaró que se encuentran “muy satisfechos” con todas las actividades llevadas adelante este año, “pero todavía se puede incrementar de acuerdo a algunos aspectos técnicos más específicos. Hace falta todavía intensificar más el trabajo de la capacitación entre las dos instituciones”.

Por su parte, el Secretario General de la Asociación Sindical de Empleados Municipales de General Pueyrredon, Marcelo Cardozo, en conversación con “el Retrato…” se refirió a que lo alcanzado este año por ambas instituciones en conjunto “fue un logro importante”.

“Les hemos dado la satisfacción de que hijos de municipales se reciban y otros estén a punto de recibirse. La salud, la educación, el deporte, son pilares fundamentales para cada uno y nosotros incursionamos en la educación”, señaló el referente de los Municipales.

A su vez, destacó el convenio con SUETRA y comentó que “pasaron rápidamente a tener cupo limitado en el lugar y eso ha sido muy bueno” a la vez que aclaró que entre 30 y 40 hijos de municipales participaron de estas capacitaciones.

“En general ven el convenio que tenemos, se acercan a SUETRA y se les da la orientación para los distintos tipos de cursos que la gente pide. Hay una variedad enorme”, expresó Cardozo a “el Retrato…”

Benítez hizo hincapié en que “el tramo pedagógico es muy importante, donde los idóneos pueden realizar sus prácticas para poder trabajar como docentes. Todo aquél que es abogado, contador, etcétera y quiera dar clases de una determinada materia, tiene que hacer ese tramo”.

Las carreras que se dictan en la sede de SUETRA, ubicado en Bolivar 3753 de la ciudad, son el Profesorado de Educación secundaria en tecnologías, Biología, Ciencias Políticas, Matemáticas y orientación en industrias en proceso. “Los profesorados duran entre 3 y 4 años, pero el tramo dura un año y medio”, describió el referente de SUETRA.

“A partir de 2018 se van a dictar una serie de cursos totalmente gratuitos que los habilitarían para poder trabajar en todo lo que es formación profesional”, informó Benítez y adelantó que “ya hay inscriptos de la costa, de la ciudad y Mar Chiquita”.

Por otra parte, se refirió a que “todo lo que tiene que ver con cuestiones técnicas educativas va a ir cada día progresando mucho más, no así las carreras teóricas o más referidas a otro tipo de ciencias” y remarcó que “la educación técnica desde todo punto de vista va a tender a ser superior a todo otro tipo de educación”.

El referente del Sindicato de la Asociación Sindical de Empleados Municipales de General Pueyrredón se refirió a que “hay que intensificar” la relación con SUETRA, para que “en la mutual no solo se nos identifique con la cuestión de salud, sino también con el tema de educación. Es importante que nos descubran”.

“Estos convenios hacen muy bien y se da una posibilidad rápida de salida laboral. Es destacable la cantidad de cursos que hay y los valores de los profesorados son muy accesibles como también tenemos algunas becas”, manifestó y destacó que hoy cuentan con alrededor de 400 alumnos “con capacidad limitada”.

En relación a lo anterior, el referente de SUETRA relató que los cursos se dictan de 18 a 21 horas y los sábados de 8 a 20 horas. “Muchas veces en la semana no pueden concurrir o la gente que viene de afuera, les queda mejor cumplir más carga horaria los sábados. Tratamos de adaptarlos a las necesidades de la gente que tienen familia y trabajan”, afirmó.

“Siempre estamos abiertos a poder satisfacer las necesidades de todos, pero si el lugar no da para tener más alumnos y más aulas no podemos tener más inscriptos porque son adultos y necesitan de otras comodidades dentro de las aulas, además de que no es fácil tener tanta gente en un edificio”, concluyó.

Por último, Cardozo invitó a los afiliados a que pasen por la sede de SUETRA para que se les de la información necesaria y se les detallen las carreras que se dictan. “Estamos preparándonos para 2018 y siempre trabajando para el futuro de nuestros hijos”, resumió.