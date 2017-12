Matías Santoiani se suma al verano marplatense con “Qué le digo a mi mujer”

El actor Matías Santoiani se suma al elenco de Qué le digo a mi mujer que debutará el 28 de diciembre en el teatro Teatriz, de Mar del Plata.

Qué le digo a mi mujer Con Adriana Salguiero, Jorge Martínez, Ginette Reynal, Matías Santoiani, Gimena Vecchio, Silvana García y Esteban Morais (Bam Bam), con producción de VYC Producciones, libro de Sergio Marcos y Martín Guerra

Emiliano (Jorge), gerente de una gran empresa, recibe una insólita propuesta del Señor Ramiro (Matìas), el multimillonario dueño de la compañía: si pretende ser ascendido a presidente del directorio, debe seducir a Tamara (Silvana), su ambiciosa y atractiva novia, y filmarse con ella en la intimidad para que su jefe utilice el video como prueba en un posterior juicio de divorcio.

Dispuesto a cumplir su misión sin tener que enfrentar escenas de celos, Emiliano decide “contratar” a Natalia (Adriana) su ex esposa, para que se haga pasar por su actual mujer, aprovechando que su verdadera pareja se encuentra de viaje. La ex acepta porque necesita el dinero, pero no puede ocultar su despecho porque él la abandonó para ir a convivir con su secretaria.