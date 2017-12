La basura seguirá en la calle y Arroyo traslada a los municipales del Predio de disposición final

Cuando parecía, y así lo informaban desde la Municipalidad, que el conflicto que tiene como eje a los recicladores informales y trabajadores del predio de disposición final de residuos se había solucionado, nada de eso pasó. Los cuatro efectivos policiales que se anunciaban con bombos y platillos que volverían al predio, no lo hicieron y luego de completarse los playones, los camioneros si bien recogieron la basura, la dejaron los vehículos cargados y no volvieron a ingresar al lugar.

Paralelamente el Intendente Carlos Arroyo habría resuelto anoche a última hora trasladar a todos los empleados municipales que allí cumplían funciones, al entender que alguno de ellos, habría agitado a los recicladores a endurecer sus pedidos.

Miguel Roldán, Secretario General de actas de la Unión Obrera de la Construcción Seccional Mar del Plata, en dialogo con “el Retrato…” indico que “aproximadamente a las 17,30 de este martes los recicladores levantaron el corte, razón por la cual nos pidieron que los obreros, que manejan las maquinas acomodando los residuos, se presentaran a trabajar con la seguridad que iban a brindar el servicio de vigilancia por parte de la policía”

Asi fue que “los camiones de la 9 de Julio entraron y tiraron la basura que tenían cargada por todo el predio, quedando el mismo colapsado sin lugar donde arrojar los residuos que van a recolectar en el servicio nocturno”

Roldán dijo que “Nuestros compañeros esperaron hasta las 20:30 hs. para poder trabajar y los policías nunca llegaron al predio, razón por lo cual se retiraron sin poder mover la basura por falta de seguridad para trabajar” .

El origen del conflicto es la falta de pago a la Policía

En tal sentido, Roldán explicó que la Municipalidad tiene un problema con la policía por el tema salarial. “No le pagan a los efectivos lo que piden, entonces estos le retiraron el servicio que brindan normalmente para que no haya problemas dentro del lugar entre los recicladores, porque cuando viene un camión normalmente se pelean por la basura”, sostuvo.

“Ahora la policía sacó los efectivos del lugar el fin de semana largo y los camiones al no tener seguridad, tanto de la empresa 9 de julio como los que se mueven dentro del predio, no pueden trabajar”, señaló a la vez que aclaró que “es peligroso, porque la gente se cuelga de los camiones y se pelean entre sí”.

Y agregó que no hubo seguridad estos días, entonces “este lunes intimaron a la empresa Tecsan, que es la que hace el movimiento dentro del predio, a que preste servicios y pusieron un operario más de seguridad privada, pero no sirvió porque ayer estaban trabajando los muchachos y les tiraron piedras a un camión, rompieron un vidrio y casi lastiman a un trabajador”.

En ese contexto, indicó que “se resolvió sacar a todos los trabajadores hasta que no haya seguridad de nuevo en el lugar” a la vez que agregó que este martes aparecieron “cortando los recicladores la entrada del predio, impidiendo que los trabajadores ingresen a trabajar”.

Promesas inclumplidas por parte de la Municipalidad

El conflicto con los recicladores se da después de que el Municipio se comprometiera a llevar adelante tareas de limpieza y recuperación de todos los playones, a abastecer de agua potable y dotar de nuevos tanques de agua, a mejorar el material de recupero, a mantener las calles de ingreso, a reparar luminarias, a erradicar el trabajo infantil, y finalmente, a prohibir tareas de reciclado por parte de operarios y personal policial.

A un año de ese acuerdo y tras numerosas protestas mantenidas a lo largo de los meses, los recuperadores y el Movimiento Barrial de la CTA aseguraron que se incumplió lo pactado y denunciaron “inacción” del Ente de Servicios Urbanos (EMSur). Por eso es que a primera hora de este martes bloquearon el acceso al basural”.

“Ahora nos informan que levantaron el corte, pero no hay noticias que la policía vaya a prestar el servicio”, expresó el referente de la UOCRA en diálogo con “el Retrato…” y a su vez se refirió a que los que plantea su gremio junto con camioneros y municipales “es que tenemos que tener la certeza de que hay policías en el lugar y que les den la seguridad a los trabajadores de poder trabajar”.

Además, puntualizó en la otra parte del conflicto que es el tema salarial con la policía y manifestó que todavía no han tenido novedades con respecto a eso. “Queremos que esté la policía en el lugar y no la seguridad privada, porque no se puede trabajar así”, comentó a la vez que remarcó que están tratando de comunicarse con el Municipio para ver qué medida van a tomar ellos con respecto a los efectos policiales.

“Nosotros mientras tanto no podemos exponer a los trabajadores a que los lastimen sin policías adentro del predio. No podemos mover las máquinas porque no hay nadie que los cuide. Por el momento se sigue sin poder ingresar al predio, por ende va a continuar el paro de recolección de residuos”, concluyó.

Arroyo removió a todos los obreros municipales

Anoche se supo que desde la Municipalidad se les hizo saber a los empleados municipales que trabajan en el predio, que por disposición del Intendente Carlos Arroyo , no continuarán más en ese lugar cumpliendo sus funciones habituales.

En tal sentido trascendió que el Jefe Comunal hizo que los mismos sean citados a Recursos Humanos para destinarlos a un nuevo lugar

Al parecer en el entorno de Arroyo entienden que alguno de ellos habrían agitado a los recicladores a adoptar medidas radicales, razón por la cual se dispuso el traslado de todos los empleados municipales que allí cumplían funciones.