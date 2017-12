Theresa May avisa que el Reino Unido no pagará la factura del “divorcio” a la Unión Europea

La ‘premier’ Theresa May ha advertido que el Reino Unido no pagará la factura de “divorcio” del Brexit (estimada entre 40.000 y 45.000 millones de euros) si no se llega a un acuerdo final sobre la futura relación comercial con la Unión Europea.

“Si no hay un acuerdo, nuestra oferta desaparecerá“, ha escrito la ‘premier’ en una carta dirigida a los parlamentarios británicos y destinada aplacar los recelos crecientes del acuerdo con Bruselas entre los partidarios del Brexit “duro“.

May ha asegurado ante el Parlamento británico que “una nueva sensación de optimismo” rodea el Brexit tras elacuerdo alcanzado el viernes pasado con Bruselas para pasar a la segunda fase de las negociaciones.

La “premier” reiteró sin embargo que “nada estará acordado hasta que todo esté acordado”, (típica frase inglesa en toda negociación) y reavivó de paso las sospechas del Gobierno de Irlanda por el supuesto acuerdo para evitar el regreso a la frontera “dura”.

El ministro de Brexit, David Davis, tuvo que retractarse tras decir que el acuerdo con Bruselas no es más que “una declaración de intenciones”. Davis insinuó sin embargo que el Reino Unido puede decidir no pagar la factura de“divorcio” de la UE si no logra una buen tratado comercial al término de las negociaciones.

En su intervención en el Parlamento, Theresa May ha recalcado que el acuerdo de Bruselas no supone “un Brexit duro o un Brexit blando”, y ha recalcado que su meta a partir de ahora será “lograr una nueva y audaz relación económica y de seguridad con la UE“, al tiempo que el Reino Unido “recupera el control de sus fronteras, de su dinero y de sus leyes”.

“Sé que muchos dudaban que fuéramos a llegar a este punto de las negociaciones”, dijo May, con la mirada puesta en la reunión del Consejo Europeo que previsiblemente autorizará el paso a la segunda fase esta a finales de semana.“He dejado siempre claro que no iba a ser fácil y que iba a requerir concesiones, tanto por parte de la UE como del Reino Unido, para seguir avanzando”.

Pese al éxito temporal, May se enfrenta a las resistencias de las dos facciones de su partido. Una veintena de “tories” rebeldes se sumarán previsiblemente esta semana a la oposición laborista para introducir una enmiende que obligue al Gobierno a someter el acuerdo final del Brexit a una votación parlamentaria.

Los partidarios del Brexit “duro”, con el el ministro de Medio Ambiente Michael Gove a la cabeza, han decidido realinearse y han prometido plantar batalla durante el segundo acto de la negociación para evitar un posible deslizamiento hacia el Brexit “blando” (la permanencia en el mercado único y la unión aduanera). En un duro alegato publicado en The Daily Telegraph, Gove ha recalcado que los votantes británicos tienen el derecho a deshacer el acuerdo suscrito por Mayen Bruselas.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa