Otro objetivo cumplido: Alvarado fue el mejor de la Zona 1

A paso firme, Alvarado fue compliendo todos y cada uno de los objetivos que se propuso en este semestre. Con bajones lógicos en un torneo desgastante, con muchos viajes, con una seguidilla de partidos que pasó factura en lo físico, lesiones y suspensiones que impidieron repetir equipo en muchas oportunidades, a lo largo de la primera fase, el “torito” demostró ser el mejor de la Zona 1 y lo ratificó este domingo al derrotar a Ferro de Pico por 1 a 0 y quedarse con el primer lugar, que le dará la ventaja en el octogonal, donde jugará cuatro partidos como local y tres como visitante.

Salvo la expulsión de Martín Palisi en tiempo de descuento, que vale un dolor de cabeza y será una baja de peso en el arranque de la segunda parte del campeonato, el encuentro ante los pampeanos, cierra el año con balance positivo. Porque ante un rival directo, Alvarado fue más, no se conformó con saber que el empate le alcanzaba y tomó el protagonismo del primer minuto, su arquero Matías Quinteros apenas si tuvo que intervenir en dos o tres ocasiones y si hubiera estado más fino en los metros finales, podría haber estirado la diferencia.

Con viento a favor, el “torito” no se tentó con el pelotazo largo y siempre intentó progresar por abajo, aunque le faltó claridad para llegar al arco de Llanos, más allá de jugar durante toda la etapa inicial en campo visitante. Algún intento de pelota parada que desactivó bien Quinteros con los puños y la última jugada, casi sobre los 45′, en la que Gaitán se encontró un rebote sobre la derecha, metió el remate bajo y Taborda no le pudo dar dirección, el resto fue todo de Alvarado, que abrió la cancha, que intentó, que pivoteó con Susvielles y desbordó con Lucero, principalmente, por la derecha, y Riera por el otro lado. Cada avance a fondo, parecía que el local podía lastimar, pero le faltaba la puntada final y entonces lasocasiones de gol no abundaron. Una pelota que le quedó a Riera y lo trabaron justo, un puntazo de Susvielles apenas alto y un tiro libre del “9” que controló sin problemas Llanos, fue todo lo que pudo hacer en el comienzo. se

Hasta que a los 33′, Ezequiel Riera se “avivó”, agarró rápido una pelota que se fue al lateral y buscó largo a César Cocchi en la medialuna que la paró y sacó el derechazo bajo, imposible para Llanos, para sellar el 1 a 0, con la ley del ex. Si bien la ventaja no era muy amplia, ir ganando al descanso era importante sabiendo que el viento iba a jugar su partido a favor del “verde” en la segunda parte.

Sin embargo, el equipo de Mauricio Giganti no se apichonó, no se dejó llevar por delante y se plantó firme, presionando y buscando mantener la iniciativa. Por eso, las mejores situaciones llegaron para el local, con una corrida de Lucero que adivinó un pase atrás, anticipó a Llanos y cuando quiso definir de derecha, se repuso González Hernández y ahogó la chance. El rebote le quedó al exIndependiente de Neuquén, tocó al medio para Martín Palisi y el capitán remató, de primera, apenas arriba.

Lo que no hizo Alvarado en la inicial, lo hizo Ferro en el segundo tiempo. Apostó al pelotazo para sus delanteros, que casi siempre perdieron con la solidez defensiva. Apenas un centro de Monteros que se cerró y exigió una buena respuesta de Quinteros y una buena definición de Taborda que la quiso “pinchar” por encima del “uno” que volvió a cachetear por encima del travesaño, fue todo lo que pudo inquietar el equipo de Arias. Del otro lado, Susvielles tuvo uno tras una buena combinación con Lucero y Caro y otra ganando entre tres defensores y chocando contra el cierre justo Sain cuando sacaba el zurdazo.

Gonzalo Lucero era el más peligroso y le faltaba acelerar para ir por el segundo. El zurdo hizo una bien por derecha, cambió para el regresado Molina que bajó y sacó el zurdazo que se perdió cruzado. No hubo tiempo para más emociones, pero sí para la expulsión de Palisi luego de una fuerte falta de Hermida, que dejó a Alvarado sin un hombre para los segundos finales, pero sobretodo, sin el capitán, el relojito del mediocampo, en el comienzo de la segunda fase.

Síntesis

Alvarado (1): Matías Quinteros; Emanuel Urquiza, Ezequiel Filipetto, Gastón Martínez y Tomás Mantia; Martín Palisi y César Cocchi; Gonzalo Lucero, Matías Caro y Ezequiel Riera; Joaquín Susvielles. DT: Mauricio Giganti.

Cambios: ST 31′ Francisco Molina por Riera, 28′ Federico Paulucci por Cocchi y 41′ Wilson Albarracín por Susvielles.

Ferro de Pico (0): Matías Llanos; Cristian Sain, Facundo Urquiza, Damián González Hernández y Guido Rancez; Maximiliano Cantoni, Ignacio Jáuregui, Jorge Gaitán y Emanuel Hermida; Lautaro Parisi y Cristian Taborda. DT: Sergio Arias.

Cambios: ST 17′ Facundo Monteros por Urquiza y 36′ Heber Pedernera por Cantoni.

Goles: PT 33′ Cocchi (A).

Incidencias: 45′ Palisi (A).

Árbitro: Sergio Testa, de Bahía Blanca.

Estadio: José María Minella.

Resto de la fecha

Villa Mitre 1 – Deportivo Roca 2

Cipolletti 3 – Sansinena 0

Libre: Independiente

Posiciones

Alvarado…29 puntos (C)

Villa Mitre 27 (C)

Ferro de Pico…23 (C)

Deportivo Roca…24 (C)

Cipolletti…23

Deportivo Roca…22

Independiente…19

Rivadavia…17

Sansinena…16

Deportivo Madryn…16