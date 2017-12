La jueza Yañez maneja la posibilidad de no encontrar nunca al submarino

En el marco de la investigación por la desaparición del submarino ARA San Juan , la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yanez lanzó una serie de precisiones sobre el avance de la causa.

“La investigación está en estado de instrucción, estamos relevando 12 cajas que mandó la Armada. La instrucción tiene tres patas, el fiscal, la querella del papá de un tripulante y estoy esperando que los familiares se restablezcan. Tengo que examinar mucha documentación”, comentó la magistrada en diálogo con Luis Novaresio, por la Radio La Red.

Y aseveró: “Yo no tengo presunción, por eso quiero ser cauta y ser prudente. En las Fuerzas Armadas y de Seguridad hay muchos sumarios. Yo no me puedo valer de lo que dice el periodismo, pero tengo que darle prioridad a los familiares”.

Respecto a contra quiénes es que apuntan las dudas sobre su responsabilidad, la jueza explicó que “el organigrama de la Armada es muy amplio, por eso hay que ser prolijos, en la Armada se investigan los actos indisciplinarios“.

“En la investigación estoy tomando medidas manejando la posibilidad de que el submarino no sea encontrado o, hallado, que no lo pudiéramos reflotar. Yo me comprometo en dos meses volver a hablar y explicar que hicimos”, comentó.

Se le consultó además, a quién le corresponde dar el parte de fallecimiento de los tripulantes: “Al juez civil con competencia en el ultimo homicidio de los causantes. Si no se encuentran los cuerpos los familiares deberán realizarlo. Yo en la causa hablo de desaparecidos”

“Yo creo que se puede saber qué pasó“, concluyó esperanzada la jueza.

LA ARMADA INVESTIGA NUEVO INDICIO

La Armada Argentina informó este lunes que la meteorología “no es óptima”, pero “no dejamos de buscar” al ubmarino ARA Juan, que desapareció hace 26 días con 44 tripulantes a bordo.

“La situación es difícil para todos, principalmente para los familiares“, sostuvo el vocero de la Marina, Enrique Balbi, en la conferencia de prensa del día.

Agregó que se investiga un nuevo indicio a 700 metros de profundidad. Y ayer investigaron otro a 1.000 metros, según aclaró esta tarde la fuerza.

A casi un mes del último contacto con el ARA San Juan, todavía es un misterio qué sucedió el 15 de noviembre cuando el sumergible navegaba rumbo a su apostadero en Mar del Plata a la altura del golfo San Jorge.

“No hay indicios de un ataque externo”, reforzó Balbi hoy, para desactivar rumores que incluyeron hasta un misil inglés.

Respecto del operativo internacional de búsqueda, el vocero sostuvo que “no hay fecha tope” y que algunas naves dejan el área por reabastecimiento.