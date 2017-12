¡River campeón! El Millonario se quedó con la Copa Argentina

River Plate se consagró nuevamente campeón de la Copa Argentina al vencer este sábado en la final a Atlético Tucumán por 2 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Ignacio Scocco (10m PT) e Ignacio Fernández (2m ST) marcaron los goles de River, que había salido campeón del certamen el año anterior; Luis Pulga Rodríguez (11m PT) estableció el empate transitorio para Atlético Tucumán, que a pesar de la derrota logró la clasificación para la Copa Libertadores 2018.

River se paró en ofensiva con Fernández y Rojas por las bandas y Martínez como acompañante de Scocco en la delantera. Así pudo tener la pelota y merodear el área de Alejandro Sanchez y el gol no tardó en llegar: ante un mal rechazo del arquero Scocco ‘peinó’ la pelota y la dejó en el fondo de la red a los 10 minutos.



Pero la respuesta de Atlético fue inmediata, con una entrada por derecha de Luis Rodríguez y un remate bajo que venció la resistencia de Enrique Bologna.

River volvió a tener el balón a través de Ponzio, Enzo Pérez, Fernández y Martínez y las proyecciones de Gonzalo Montiel. Llegó por la izquierda al promediar la etapa, con un disparo de Scocco apenas desviado y más tarde con un gran pase de Ignacio Fernández que el otro ‘Nacho’ no alcanzó a conectar.

Atlético jugó de contragolpe, con algunos de sus mejores intérpretes como David Barbona, Francisco Grahl y Gervasio Núñez, que por momentos fue un punta más.

Tuvo algunas aproximaciones y entre las más claras se destacaron un remate exigido de Núñez que se fue sobre el travesaño, un cabezazo alto de Cabral y otro de Luis Rodríguez desviado; y terminó el primer tiempo dejando una mejor imagen.

El inicio del complemento fue una continuidad del primero, con River como dueño de la pelota y con otro gol ‘tempranero’, esta vez con un zurdazo del talentoso Ignacio Fernández que se metió en el ángulo superior derecho del arco de Sánchez.

A Atlético le costó ser protagonista y sufrió cuando Scocco recibió de Pérez para quedar cara a cara con el arquero y tirar la pelota increíblemente sobre el travesaño. O cuando el ingresado De la Cruz remató desde la izquierda y el balón dio en el palo.

Atlético había llegado con un tiro de Rodríguez por encima de Bologna pero la pelota se perdió sobre el horizontal. Pero ni con las variantes pudo imponerse en el campo y torcer el desarrollo.

River controló el juego, se llevó el partido, sumó una estrella más a su rica historia y encontró el consuelo tras la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores a manos de Lanús, desde la que había sido, hasta esta noche, un equipo golpeado.

Síntesis

River Plate (2) Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Ariel Rojas; Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán (1) Alejandro Sánchez; Guillermo Acosta, Yonatan Cabral, Rafael García y Cristian Villagra; Rodrigo Aliendro, Francisco Grahl, David Barbona y Gervasio Núñez; Favio Alvarez y Luis Rodríguez. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 10m Scocco (R) y 11m Rodríguez (AT).

Gol en el segundo tiempo: 2m Fernández (R).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Alejandro Melo por Núñez (AT), 17m Nicolás De la Cruz por Rojas (R), 20m Ismael Blanco por Grahl (AT), 23m Carlos Auzqui por Pérez (R), 36m Rafael Santos Borré por Scocco (R) y 40m Mauricio Affonso por Barbona (AT).

Amonestados: Pérez, Martínez (R); García, Aliendro (AT).

Estadio: Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Árbitro: Fernando Rapallini.